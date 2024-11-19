Олжас Бектенов: Мы должны оградить наших граждан от фальсифицированной продукции

Правительство
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​​​​​​На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил приоритетность вопроса безопасности граждан при госконтроле за рынком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Мы должны обезопасить наших граждан от фальсифицированной и небезопасной продукции. Поэтому назрела необходимость эффективного усиления регуляторных функций государства и повышения ответственности бизнеса. Они должны быть реализованы в том числе на законодательном уровне. Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом оперативно проработать соответствующие поправки», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр дал ряд поручений госорганам: обеспечить повсеместное внедрение Электронного каталога товаров, использовать потенциал научно-исследовательских лабораторий, функционирующих при вузах; обеспечить максимальную прозрачность информационной системы технического регулирования. Она должна стать единой точкой доступа для государственных органов, бизнес-сообщества и населения. 

Как отметила на заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова, с августа 2024 года контроль за безопасностью продукции возобновлен в новой форме – через контрольный закуп и последующую экспертизу. Проверено более 5 тыс. проб, 35% из них не соответствовали стандартам. Принято 439 мер оперативного реагирования, с реализации снято более 2 тонн продукции.

С Министерством сельского хозяйства введен усиленный лабораторный контроль в отношении 34 производителей импортной продукции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится в 84 аккредитованных лабораториях Национального центра экспертизы. В пунктах пропуска через границу стран-участниц ЕАЭС осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проверен импорт порядка 2 тыс. партий товаров, 177 – запрещены к ввозу. Ведется работа по совершенствованию НПА против «серых сертификатов».

#Правительство #Бектенов

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