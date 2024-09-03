Олжас Бектенов: Новое Послание президента – важный и своевременный документ

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по реализации Послания главы государства народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина  

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов подчеркнул, что новое Послание главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» – это важный и своевременный документ, каждая строка которого продиктована нынешними реалиями и вызовами времени.
 

«Наш главный приоритет – качественная реализация Послания президента. Как подчеркнул глава государства, мы сможем добиться этого через структурные изменения экономики. Такого рода преобразования в отраслях уже позволили снизить долю горнодобывающего сектора и ускорить темпы роста обрабатывающей промышленности. Серьезный потенциал устойчивого роста экономики мы видим в освоении высоких переделов. Глава государства четко акцентировал внимание на тех проблемах, которые требуют наибольшего сосредоточения усилий правительства и акиматов. Всем государственным органам необходимо детально проработать поручения главы государства и определить конкретные пути решения поставленных задач», — отметил Олжас Бектенов.


Глава правительства подчеркнул важность оптимального расходования бюджетных средств. Следует также усилить работу по обеспечению доходной части республиканского бюджета. Также будет продолжен жесткий контроль при осуществлении межбюджетных отношений.
 

#президент #Правительство #Бектенов #послание

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