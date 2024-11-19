Олжас Бектенов: Нужно поддерживать героев труда и тружеников

Премьер Олжас Бектенов высказался о популяризации рабочих профессий, заявив, что в обществе нужно избегать иждивенческих настроений, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что предстоящий Год рабочих профессий может стать мощным стимулом для развития сельскохозяйственной отрасли и привлечения в село необходимых специалистов.

«Глава государства отмечает важность популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма, необходимости избегать иждивенческих настроений. Мы должны поддерживать настоящих героев труда, простых тружеников, представителей трудовых династий, опытных работников на предприятиях, в бизнесе и в государственном секторе», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Соответствующую работу по поддержке рабочих специальностей важно также проводить в информационном поле, охватывая в том числе масс-медиа и социальные сети. Поручение дано министерству культуры и информации, всем госорганам, акиматам.