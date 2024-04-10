Олжас Бектенов - о возмещении ущерба от паводков: Бюрократии быть не должно

Правительство, Паводки
143

Премьер-Министр, руководитель республиканского штаба Олжас Бектенов проверил ход проводимых работ и меры по исполнению поручений главы государства в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

В регионе сохраняется сложная паводковая ситуация. В этой связи премьер-министр в ходе облета изучил состояние русла реки Жайык. Осмотрены Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону г.Атырау.

Главой правительства даны поручения по максимальному накоплению воды в системе водохранилищ с целью снижения давления на населенные пункты.

Осмотрев возведенные дамбы, Олжас Бектенов поручил не сбавлять темпов работы, чтобы обеспечить максимальную защиту жизни, здоровья и имущества жителей. 

«На данный момент ситуация в Актобе, Костанае, Кульсары стабилизируется. Пик паводка начинается в Петропавловске, где в зону подтопления попадают в основном садоводческие товарищества. Сложная ситуация сохраняется по реке Жайык. Большая вода уже нанесла существенный урон на территории Российской Федерации и движется в сторону Уральска и Атырау. Сегодня уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 метра и будет повышаться с каждым днем. Опасная отметка – 8,5 метров. Возведены защитные дамбы, которые позволяют сдерживать опасный уровень воды. Сейчас главная задача – защитить Уральск и Атырау. Для этого привлечены силы акиматов, МЧС, Минобороны и Нацгвардии, спецтехника. Большую помощь оказывают волонтеры. В целях обеспечения безопасности наших граждан акимам Западно-Казахстанской и Атырауской областей мной поручено в случае необходимости прибегнуть к принудительной эвакуации жителей, отказывающихся покидать дома, находящиеся в зоне подтопления. При этом все пустующие дома будут находиться под круглосуточной охраной полиции», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, глава правительства на фоне запросов жителей поручил акиматам провести работу по разъяснению алгоритма возмещения ущерба от паводков.

«Время наступления паводков в областях различается. У некоторых жителей вызывает обеспокоенность срок подачи заявления. Нужно принимать заявления несмотря ни на какие временные ограничения. Как я уже говорил, бюрократических вопросов не должно быть», — поручил Олжас Бектенов.

#паводки #Правительство #Бектенов #возмещение ущерба

Популярное

Все
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Как государство поддерживает молодых ученых
В центре Европы звучат казахские песни
Как потушить «биологический пожар»?
Подросткам из категории социально уязвимых давали в школьных столовых мизерные порции
ЛПХ необходим официальный статус
Фильтруйте продающих фильтры
Газ для Костаная придет из Актобе
С избранного акима – спрос двойной
Прометей казахстанской науки
Эвакуироваться до прихода большой воды начали жители поселка Заречного в Петропавловске
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
Западноказахстанцы ждут вторую волну паводка
«Питьевая чаша» столицы наполнена до краев
Мирный подвиг становится нормой
Жители трех сел области Абай отправили гуманитарную помощь в Аягоз
Карагандинцы спешат на помощь
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Куда девать воду Сорбулака?
Остановить беду любой ценой
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на …
Какую помощь после паводков получили жители Павлодарской об…
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм…
Прокуратура проводит проверки в связи с паводками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]