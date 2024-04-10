Олжас Бектенов - о возмещении ущерба от паводков: Бюрократии быть не должно

Премьер-Министр, руководитель республиканского штаба Олжас Бектенов проверил ход проводимых работ и меры по исполнению поручений главы государства в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В регионе сохраняется сложная паводковая ситуация. В этой связи премьер-министр в ходе облета изучил состояние русла реки Жайык. Осмотрены Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону г.Атырау.

Главой правительства даны поручения по максимальному накоплению воды в системе водохранилищ с целью снижения давления на населенные пункты.

Осмотрев возведенные дамбы, Олжас Бектенов поручил не сбавлять темпов работы, чтобы обеспечить максимальную защиту жизни, здоровья и имущества жителей.

«На данный момент ситуация в Актобе, Костанае, Кульсары стабилизируется. Пик паводка начинается в Петропавловске, где в зону подтопления попадают в основном садоводческие товарищества. Сложная ситуация сохраняется по реке Жайык. Большая вода уже нанесла существенный урон на территории Российской Федерации и движется в сторону Уральска и Атырау. Сегодня уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 метра и будет повышаться с каждым днем. Опасная отметка – 8,5 метров. Возведены защитные дамбы, которые позволяют сдерживать опасный уровень воды. Сейчас главная задача – защитить Уральск и Атырау. Для этого привлечены силы акиматов, МЧС, Минобороны и Нацгвардии, спецтехника. Большую помощь оказывают волонтеры. В целях обеспечения безопасности наших граждан акимам Западно-Казахстанской и Атырауской областей мной поручено в случае необходимости прибегнуть к принудительной эвакуации жителей, отказывающихся покидать дома, находящиеся в зоне подтопления. При этом все пустующие дома будут находиться под круглосуточной охраной полиции», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, глава правительства на фоне запросов жителей поручил акиматам провести работу по разъяснению алгоритма возмещения ущерба от паводков.