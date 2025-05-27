На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены итоги прошедшего отопительного сезона и ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«По поручению Главы государства в приоритетном порядке завершена модернизация 19 теплоисточников. Прошедший отопительный сезон завершен без серьезных сбоев в теплоснабжении. Текущей зимой количество технологических нарушений сократилось на 10%. Принятые меры позволили увеличить финансирование модернизации наших тепловых станций на 44%, тепловых сетей – почти на 30%», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на том, что важно продолжить ремонтные работы по всем оставшимся тепловым станциям и сетям с высоким процентом износа.

«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить население качественными услугами по тепло- и электроснабжению, а имеющееся оборудование не доводить до критических сроков эксплуатации. Для этого нужно вести постоянную планомерную работу по ремонту и замене основного оборудования энергоисточников и сетей.



Сейчас начинается активная фаза ремонтной кампании, поэтому весь летний период необходимо работать в усиленном режиме. Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Спрос будет жесткий», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер отметил, что для проведения ремонтных работ оказываются необходимые меры поддержки. В текущем месяце подписано постановление о выделении 25 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников в Астане, Кокшетау, Риддере и Кызылорде.

«Правительство будет контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат», — отметил Олжас Бектенов.

Он также обратил внимание на риски затягивания ремонтных работ на энергоисточниках в ряде регионов. В городе Семей до сих пор не начаты работы на котельных. В Мангистауской области ремонт турбины на ТЭЦ-2 «МАЭК» ведет компания, не имеющая соответствующего опыта. В Костанайской области с 10 апреля не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ, аналогичная ситуация — с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ. В области Улытау отмечаются низкие темпы работ по ремонту котлов на котельной города Сатпаева.