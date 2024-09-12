Олжас Бектенов обсудил с крупным бизнесом развитие экономики

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Олжас Бектенов провел заседание Совета отечественных предпринимателей с участием палаты предпринимателей «Атамекен» и представителей крупного бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Главная цель – обсудить текущие вопросы развития предпринимательства и рассмотреть меры дальнейшего взаимодействия в рамках реализации задач, поставленных президентом в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Олжас Бектенов отметил, что государство ведет масштабную работу по улучшению инвестиционного климата, раскрытию промышленного потенциала страны, решению инфраструктурных проблем и развитию реального сектора экономики. В свою очередь, крупный бизнес играет важную роль в технологическом и инновационном развитии страны, создает возможности для развития малого и среднего предпринимательства.

В ходе обсуждения с предложениями выступили представители энергетического, обрабатывающего, нефтегазового секторов, горно-металлургического комплекса, АПК, транспортной и финансовой сферы, здравоохранения, IT, туризма. Подняты вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей с акцентом на новые проекты в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефте-, газохимия и др.

Отдельное внимание уделено развитию внутристрановой ценности. Правительством совместно с НПП «Атамекен» ведется разработка новой методологии по определению доли казсодержания в товарах, работах и услугах. Олжас Бектенов подчеркнул, что новый механизм будет более справедливым и придаст серьезный импульс развитию отечественных предприятий. Соответствующим структурам поручено ускорить проводимую работу. 

Рассмотрены вопросы расширения применения систем искусственного интеллекта и развития цифровых технологий. Подчеркнута важность развития сферы туризма, жилищно-коммунального хозяйства, «зеленого» финансирования, направленного на реализацию экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов. 

В ходе обсуждения внимание было уделено вопросу обеспечения страны стабильным энергоснабжением. Представители бизнеса высказались в поддержку инициативы главы государства по развитию атомной энергетики и отметили, что в условиях дефицита энергомощностей для дальнейшего развития промышленности и ввода новых объектов необходим новый источник постоянной энергии. Таким образом, в случае положительного решения на референдуме 6 октября т.г. по строительству атомной электростанции, в стране будет возможность покрытия энергетических потребностей текущих и перспективных производств, создания новых рабочих мест и др.

#Правительство #бизнес #Бектенов

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