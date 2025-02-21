Премьер обсудил с представителями международного бизнеса инвестклимат в РК

Правительство
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На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия международного бизнес-сообщества с правительством Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Внимание было уделено вопросам дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности страны, в т.ч. совершенствованию налоговой политики.

Участников заседания проинформировали о реформах правительства, направленных на создание благоприятной бизнес-среды, сохранение динамики роста и улучшение качества экономического развития.

Отмечено, что в рамках разрабатываемого нового Налогового кодекса предусмотрено внедрение сервисной модели администрирования, сокращение налоговой отчетности на 30% и уменьшение количества видов налоговых платежей на 20%. Для производителей продукции собственного производства вводится пониженная ставка подоходного налога, переработчики сырья получат отсрочку по НДС на импорт оборудования. Кроме того, разъяснены изменения в налогообложении роялти.

На заседании выступили исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих, Генеральный консул США в Алматы Мишель Йеркин, посол Великобритании Кэти Лич, Временный поверенный в делах ЕС в Казахстане Мачей Мадалиньский, партнер Deloitte Елдос Сыздыков, управляющий партнер EY в странах Кавказа и Центральной Азии Ерлан Досымбеков, генеральный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин, управляющий директор ExxonMobil Казахстан Сесиль Раулин, региональный директор Pfizer Дмитрий Козенков.

Поднятые темы прокомментировали заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр финансов Мади Такиев.

По данным Министерства финансов, в 2024 году в рамках возврата НДС были выплачены рекордные 1,2 трлн тенге. С 1 января 2026 года будет введена в эксплуатацию новая информационная система, которая повысит эффективность и прозрачность процедуры возврата налога.

Подводя итоги заседания, премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил за внесенные предложения и инициативы. Правительство Казахстана остается приверженным открытому диалогу и конструктивному взаимодействию.

#экономика #Правительство #Бектенов

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