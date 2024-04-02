Олжас Бектенов ознакомился с научными разработками Nazarbayev University

В Nazarbayev University состоялось заседание высшего попечительского совета «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Члены совета ознакомились с высокофункциональными лабораториями NU и новейшими разработками ученых: были посещены Институт умных систем и искусственного интеллекта, лаборатории импульсного ускорителя, передовых наноматериалов, геномной и персонализированной медицины.

Председатель высшего попечительского совета Олжас Бектенов обозначил конкретные задачи по интеграции науки и производства, а также расширения доступа к научной инфраструктуре для казахстанского исследовательского сообщества. Особое внимание должно быть уделено вопросу взаимодействия NU с региональными вузами, расположенными вблизи промышленных производств.

«Университету необходимо усилить развитие научных и образовательных ресурсов, укреплять партнерство с промышленными предприятиями для коммерциализации собственных разработок. Все это будет способствовать росту вклада науки в экономику страны. Потенциал Интеллектуальных школ, в свою очередь, должен быть максимально использован для поддержки школ в регионах. Наша задача – обеспечить детей качественным образованием. Мы со своей стороны окажем необходимую поддержку», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В настоящее время команды исследователей при лабораториях NU занимаются вопросами развития искусственного интеллекта, изучения инноваций в сфере оптоэлектроники для внедрения зеленых технологий, расширения возможностей диагностики и лечения сложных заболеваний.

«Мы закончили первоначальное исследование первой и второй фазы препарата и получили обнадеживающие результаты. Мы продолжим проводить клинические испытания, в ходе которых должны выйти на максимально переносимую дозу препарата, чтобы получить максимальный эффект от лечения», — рассказал директор National Laboratory Astana (NLA) Дос Сарбасов о работе своей команды над созданием эффективного лекарства от рака.

Разработка онкопрепарата не единственный амбициозный проект NLA. В лаборатории, оснащенной 5 мощными электронными микроскопами, проводятся совместные исследования для большинства стартапов в естественнонаучной и инженерной областях.

«Одно из основных направлений, которые мы развиваем в нашей лаборатории, это изучение казахстанского референсного генома. То есть насколько мы уникальны и отличаемся от других популяций для построения референсной геномной базы геномных вариантов», — прокомментировала исполняющий обязанности директора центра наук о жизни NLA при NU Айнур Акильжанова.

Ученые создают «генетический профиль» казахстанцев. Эта работа поможет определить, например, предрасположенность к заболеваниям, что в будущем позволит внести вклад в охрану здоровья граждан и развитие отечественной медицины.

Также был продемонстрирован созданный совместно с Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США) ускоритель, который позволяет проводить исследования по очистке воды и генерации водорода.