Шымкент потребляет втрое больше электроэнергии, чем производит

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Шымкент ознакомился с текущим развитием мегаполиса и мерами по реализации Послания президента, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

На территории индустриальной зоны «Оңтүстік» глава правительства посетил предприятие по выпуску алюминиевых банок и крышек для напитков QazAlPack. Производственные мощности позволяют выпускать 1,2 млрд штук банок в год. На заводе работают 360 человек.

Директор ТОО QazAllPack Рустам Сухов представил автоматизированный производственный процесс и сообщил, что данный вид упаковки является наиболее прогрессивным и экологичным по своим потребительским свойствам. Выпускаемая по современным стандартам качества продукция реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан. Благодаря мерам господдержки и созданным благоприятным условиям на территории ИЗ в планах компании – запуск второй производственной линии и наращивание объемов до 2,3 млрд банок к 2025 году.

Заместитель акима города Шымкент Айдын Каримов доложил, что в целом индустриальный каркас Шымкента сформирован 7 промышленными зонами общей площадью 1 276 га, на которых на сегодня реализовано 293 проекта, создано более 8,2 тыс. новых рабочих мест. В инвестиционном портфеле ИЗ «Оңтүстік» 70 проектов общей стоимостью 151,3 млрд тенге.

Глава правительства также ознакомился с технологической цепью производства различных видов топлива на нефтеперерабатывающем заводе «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Предприятие обеспечивает переработку 6 млн тонн нефти в год. Среди выпускаемых видов продукции – автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный углеводородный газ, мазут и другие нефтепродукты.

Премьеру доложили о старте реализации проекта по увеличению производственных мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн переработанной нефти в год. Олжас Бектенов подчеркнул важность обеспечения стабильности на рынке ГСМ. Внимание руководства региона и НПЗ было обращено на дальнейшее повышение качества переработки, а также недопущение перетока и «серого экспорта» нефтепродуктов. 

В ходе поездки премьер-министр на примере ряда новых строящихся социальных и дорожных объектов ознакомился с реализацией Генерального плана города Шымкента. На месте было доложено о планах по вводу в эксплуатацию до конца года 66 жилых домов на 2,6 тыс. квартир. Ожидается, что по итогам этого года будет введено 1,4 млн м2 жилья. В жилых районах ведется строительство комфортных школ, поликлиник, современных спортивных комплексов, а также дворец школьников. Премьер-министр во время посещения мкр Акжайык, где строятся 36 жилых домов, обратил внимание на качество строительства и необходимость дальнейшего увеличения доли казахстанских товаров и услуг.

Главе правительства также доложили, что для обеспечения проезда транзитного транспорта в обход города осуществляется реконструкция автомобильной дороги А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан», протяженностью 28,2 км.  Работы по четырем участкам из восьми завершены, по оставшимся акимат планирует завершить работы до конца 2025 года.

Отмечено, что дальнейшее развитие города, расширение производственных мощностей и запуск новых инфраструктурных проектов требует стабильного и бесперебойного энергоснабжения. На сегодня в Шымкенте общая мощность собственной вырабатываемой энергии составляет 120 МВт, в то же время город потребляет 400 МВт, в пиковые периоды – 500 МВт.

Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время энергетический сектор Казахстана сильно зависит от угольных электростанций, которые обеспечивают около 70% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Однако эта модель сталкивается с серьезными проблемами, т.к. действующие станции имеют высокий уровень износа. В случае положительного решения на референдуме 6 октября т.г. атомная электростанция может стать решением данных проблем. АЭС способна обеспечить стабильное энергоснабжение. Строительство АЭС будет способствовать диверсификации энергетического и промышленного производства, при этом будут учтены все аспекты управления отходами от сбора и хранения до утилизации и переработки.

 

#Шымкент #Бектенов

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