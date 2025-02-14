Олжас Бектенов ознакомился с темпами модернизации энергосектора СКО

Правительство
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В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом модернизации коммунально-энергетической инфраструктуры региона и мерами, принимаемыми для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Особое внимание уделено Петропавловской ТЭЦ-2, где были проведены значительные работы по ремонту и восстановлению оборудования. Генеральный директор АО «СевКазЭнерго» доложил, что износ основных технических средств, таких как котлоагрегаты и турбогенераторы, составляет 57,3%. В 2024 году на ТЭЦ-2 был проведен капитальный ремонт котлов №1, 9 и турбин №3, 6, а также завершены ремонты четырех турбин.

Кроме того, завершено строительство дымовой трубы №1 высотой 180 метров, ввод которой запланирован на конец текущего года. Параллельно с этим продолжаются восстановительные работы трех котлов №3, 6, 11 и одной турбины №7. Согласно информации руководства предприятия, ТЭЦ-2 полностью обеспечена углем и мазутом. На данный момент в запасах имеется 183 тыс. тонн угля, 1833 тонны мазута. Поставки топлива осуществляются в соответствии с графиком.

Своевременные подготовительные и восстановительные работы на теплоэлектроцентрали позволили обеспечить стабильную работу оборудования и систем теплоснабжения города. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Министерство энергетики РК планирует вывести объект из так называемой «красной зоны» риска в «желтую» уже в этом году. Здесь же на предприятии руководителю правительства доложили о реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области функционирует 490 котельных, которые снабжают теплом 363 медицинских учреждения, 585 учебных заведений, 156 объектов культуры и спорта, а также 1435 многоквартирных жилых домов.

«Обеспечение бесперебойного теплоснабжения находится на особом контроле главы государства. За прошедший год модернизированы 55 тепловых источников в стране. Правительством в данном направлении реализуется нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. По итогам работы прогнозируется снижение уровня износа инженерных сетей до 40% и увеличение мощности генерации электроэнергии на 7,3 ГВт. Наряду с этим проекты предусматривают создание 3,5 тысяч рабочих мест», — подчеркнул премьер-министр.
#Правительство #СКО #Бектенов

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