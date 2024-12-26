Олжас Бектенов: Полиция должна мгновенно реагировать на любые правонарушения

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены ключевые вопросы обеспечения общественной безопасности. Особое внимание уделено принимаемым мерам по предотвращению насилия в отношении детей и противодействию подростковой преступности, киберпреступности, правовому просвещению граждан в сфере профилактики правонарушений. 

Руководитель правительства отметил важность работы по обеспечению общественного правопорядка.

«Президент страны определил «Закон и порядок» в качестве фундаментального принципа функционирования государства и общества. Это один из основных постулатов его политики как главы государства. Обязанность всех госорганов и, в первую очередь, правоохранительных структур, обеспечить безусловную реализацию этой установки президента. Полиция должна мгновенно реагировать на любые, даже самые незначительные, правонарушения. Только так можно обеспечить правопорядок», — отметил Олжас Бектенов. 

На заседании рассмотрен ход реализации утвержденной главой государства Концепции обеспечения общественной безопасности на 2024-2028 гг. Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что в текущем году исполнены 28 мероприятий. Так, разработанная Программа по противодействию кражам позволила снизить их число на 29% и улучшить раскрываемость преступлений до 54,4%. Созданы профильные подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием. Теперь при вызовах на семейные конфликты потерпевшие проходят анкетирование – выявлена 1 тыс. злостных агрессоров, с которыми проводится психокоррекционная работа. В свою очередь, использование электронных браслетов в отношении подучетных позволило снизить риск повторной преступности до 13%. 

О мерах по предотвращению насилия в отношении детей и противодействию подростковой преступности заслушан доклад министра просвещения Гани Бейсембаева. С 2013 года количество уголовных правонарушений среди несовершеннолетних сократилось на 55%. В школах страны запущены 2 антибуллинговые программы – KiVa и отечественная разработка ДосболLike. По поручению главы государства выработана единая система психологической службы: на сегодня во всех регионах страны функционируют 20 Центров поддержки. С 1 сентября текущего года запущена программа воспитания «Біртұтас тәрбие». Кроме того, в организациях образования проводятся уроки по личной безопасности.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек доложил, что в рамках комплексной работы по противодействию киберпреступности в 2024 году внедрен государственный сервис контроля за доступом к персональным данным. Активирована функция СТОП-кредит в eGov, которая позволяет отказаться от онлайн-оформления займов. Данной функцией воспользовались уже более 1,4 млн граждан. Кроме того, создана рабочая группа для выработки алгоритмов по противодействию мошенничеству с использованием сотовой связи.

Также были заслушаны акимы Жамбылской и Атырауской областей, где необходимо усилить работу в рамках проектов «Ковровое покрытие системами видеонаблюдения», открытию центров временной адаптации и др. 

«Наша цель – создание целостной системы профилактики правонарушений. В ходе реализации Концепции необходимо активнее вовлекать неправительственные организации и общественные объединения. От эффективности нашей совместной работы зависит уровень безопасности граждан. В ежедневных сводках МВД я вижу, что в стране совершаются тяжкие преступления, в том числе убийства. Большинство происшествий, связанных с гибелью людей, происходит в состоянии опьянения. В текущем году в стране произошел ряд резонансных событий, связанных с хулиганством и бандитизмом. На местах полицейские должны выявлять риски и проводить превентивную профилактическую работу среди населения», — подчеркнул премьер-министр. 

Министерству культуры и информации поручено обеспечить своевременное реагирование на подобные случаи и объективно информировать граждан в СМИ и социальных сетях.

По итогам заседания премьер-министр дал ряд поручений по качественному исполнению Концепции обеспечения общественной безопасности:

  • Для расширения охвата всех аспектов профилактики правонарушений рассмотреть возможность участия граждан в процессе принятия решений по формированию безопасной среды и контроля за их реализацией;
  • Для профилактики подростковой преступности сформировать механизмы стимулирования несовершеннолетних к учебе, работе, участию в общественной жизни;
  • Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами поручено провести анализ эффективности реализуемых мероприятий в сфере профилактики подростковой преступности с выработкой дополнительных мер;
  • Министерству внутренних дел – с учетом появления новых видов наркотических средств критически оценить работу профильных подразделений и принять меры по усилению борьбы с наркобизнесом; 
  • Министерству внутренних дел – ввиду того, что широкое проникновение цифровых технологий сопровождается ростом количества мошенничества, принять кардинальные меры по защите граждан от мошенников. 
#Правительство #Бектенов

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