Активизировать работу по оснащению лесных хозяйств поручили в правительстве

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что одним из наиболее острых вопросов прохождения пожароопасного периода в стране на сегодня остается недостаточная материально-техническая оснащенность лесных хозяйств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В резервате «Семей орманы», где мы были на прошлой неделе, треть пожарной техники лесных учреждений подлежит списанию, а информационная система обнаружения пожаров охватывает только 33% территории. В Баянаульском национальном парке вовсе отсутствует система раннего обнаружения пожаров. Пожарная и патрульная техника подлежат списанию. Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем», – отметил премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил нарастить темпы оснащения лесничеств современным оборудованием для тушения огня. Природные пожары 2023 года нанесли ощутимый урон. В борьбе с огнем погибли 15 человек, было уничтожено свыше 116 тысяч га лесного фонда, материальный ущерб превысил 160 млрд тенге.

На сегодня правительством разработан алгоритм реагирования и взаимодействия уполномоченных органов и организаций при природных пожарах. Для их профилактики проводится комплекс мер. Данная работа должна быть продолжена.

Для профилактики лесных пожаров и эффективной борьбы с огнем буут задействованы беспилотные летательные аппараты.

«Надо широко использовать беспилотные летательные аппараты. Они позволяют проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей. В целом, беспилотные летательные аппараты имеют большой потенциал для использования в различных отраслях экономики. Поэтому, министерству промышленности следует рассмотреть вопросы локализации производства дронов в Казахстане. Благодаря внедренной на территории национального парка «Бурабай» смарт-системе в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать и в других природных парках и резерватах. Также необходимо широко использовать возможности искусственного интеллекта для своевременного обнаружения пожаров и возгораний», – отметил премьер-министр.

Согласно данным Казгидромета, в Казахстане до конца лета сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности. На юге страны в августе-сентябре ожидается аномальная жара, что существенно повышает риск природных пожаров. Олжас Бектенов отметил, что в текущем году на территории республики уже зарегистрирован 161 лесной пожар. По сравнению с прошлым годом, количество возгораний снизилось практически в 4 раза.

«Несмотря на значительное снижение количества пожаров, у нас ежедневно регистрируются природные возгорания, в том числе на обширных площадях. Так, при возгорании камыша на территории Иле-Балхашского резервата, противопожарные мероприятия на площади 2,5 тысячи гектаров продолжались 10 дней. В Сарыкобинском и Луговском лесничествах Жамбылской области горели кустарники на площади 1,8 гектаров. Благодаря своевременным мерам, эти пожары не затронули лесной фонд и не повлекли человеческих жертв», – подчеркнул премьер-министр.

 

#Правительство #пожары #лесные хозяйства

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