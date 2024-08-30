Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции

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Уважаемые соотечественники!



Поздравляю вас с Днем Конституции!

30 августа 1995 года наш народ утвердил правовое государство, демократию и свободу, сформировав институты, которые защищают безопасность и благополучие граждан.



Основной закон служит фундаментом для создания справедливого общества, устойчивого развития и прогресса Казахстана. Являясь опорой независимости, Конституция выступает гарантом прав и свобод каждого гражданина, способствует укреплению нашего благосостояния, динамичному экономическому развитию.



В своем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» глава государства дал серьезный импульс масштабной работе по обеспечению верховенства закона и справедливости. Мы всегда должны быть верными принципам равенства и социальной ответственности, которые обеспечивают каждому гражданину возможность реализовывать свой потенциал и способствовать процветанию страны.



В этот знаменательный день хочу пожелать всем казахстанцам крепкого здоровья, мира, единства, счастья и успехов в делах на благо нашей страны!

