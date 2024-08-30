Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Правительство
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Глава правительства пожелал здоровья, мира, единства, счастья и успехов в делах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: t.me/KZgovernment

Уважаемые соотечественники! 
 
Поздравляю вас с Днем Конституции!

30 августа 1995 года наш народ утвердил правовое государство, демократию и свободу, сформировав институты, которые защищают безопасность и благополучие граждан.

Основной закон служит фундаментом для создания справедливого общества, устойчивого развития и прогресса Казахстана. Являясь опорой независимости, Конституция выступает гарантом прав и свобод каждого гражданина, способствует укреплению нашего благосостояния, динамичному экономическому развитию. 

В своем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» глава государства дал серьезный импульс масштабной работе по обеспечению верховенства закона и справедливости. Мы всегда должны быть верными принципам равенства и социальной ответственности, которые обеспечивают каждому гражданину возможность реализовывать свой потенциал и способствовать процветанию страны. 

В этот знаменательный день хочу пожелать всем казахстанцам крепкого здоровья, мира, единства, счастья и успехов в делах на благо нашей страны!  
 

#поздравление #Правительство #Бектенов #конституция

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