Олжас Бектенов: Правительство обеспечит реализацию поручений президента

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства, данных в ходе расширенного заседания правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Руководитель правительства подчеркнул, что главным ориентиром работы на предстоящий период является обеспечение роста экономики, ориентированного на повышение уровня жизни граждан. Правительство примет оперативные решения по всем направлениям и обеспечит своевременную реализацию поручений президента.

«Мы должны активно работать над привлечением инвестиций, реформой налогово-бюджетной политики и сферы недропользования, усилением конкурентных преимуществ страны, улучшением делового климата, инфраструктурным и энергетическом развитием, построением целостной системы цифровизации и переформатированием системы социального обеспечения населения. Для этого у правительства есть все полномочия. Министры и акимы должны принимать оперативные решения и нести полную ответственность за реализацию поставленных задач. Нужен конкретный результат по каждому направлению, о которых глава государства вчера сказал, и эффект от каждого руководителя - и в центре, и на местах», — отметил Олжас Бектенов.

Он также поручил заниматься решением конкретных проблем инвесторов

«Не волокитить, а помогать, чтобы бизнесмены приходили, развивались, строили заводы, предприятия, производства. Каждый руководитель должен это поставить во главу угла своей работы. Только конкретная работа. Нельзя добиться положительного результата в новых условиях, пользуясь старыми, бюрократическими методами работы, формализмом», — отметил Олжас Бектенов.

Он поручил государственным органам сосредоточиться на качественном выполнении задач, поставленных главой государства и принимать решительные меры без излишней волокиты.

Премьер-министр акцентировал внимание на ряде первоочередных направлений работы с акцентом на строгое усиление бюджетной дисциплины и сбалансированное распределение госбюджета на приоритетные направления.