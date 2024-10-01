Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Ереван,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов обсудил цифровую повестку Союза с главами правительств стран-участниц ЕАЭС на полях третьего Евразийского экономического форума «Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод».

В пленарном заседании Евразийского экономического форума приняли участие главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также первый вице-президент Ирана.

В ходе выступления премьер-министр отметил, что главой государства Касым-Жомартом Токаевым уделяется особое внимание развитию цифровизации в рамках ЕАЭС.

На форуме казахстанской стороной была отмечена необходимость полноценной реализации интегрированной информационной системы Союза, которая позволит обеспечить межгосударственный обмен данными и электронными документами между странами-участницами.

На заседании ЕМПС в узком и расширенном составах рассмотрены совместные меры дальнейшего укрепления взаимодействия в сферах торговли, транспорта и логистики, АПК.

#Правительство #ЕАЭС #Бектенов

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