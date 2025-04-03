Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге

Цифровизация,Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

Премьер-министр провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства касательно цифровой трансформации экономики, данных на расширенном заседании Правительства в феврале 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК

Фото: t.me/KZgovernment

Рассмотрена текущая ситуация и дальнейшие планы развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, реализации проектов, направленных на обеспечение прослеживаемости и повышения эффективности расходования бюджетных средств посредством цифрового тенге.

С участием председателей Национального банка РК Тимура Сулейменова, Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали обсуждены меры по обеспечению открытости финансовой экосистемы, защиты прав потребителей, противодействию мошеннических транзакций.

Подходы к развитию ключевых компонентов финансовой инфраструктуры — межбанковской системы платежных карточек, Open API, Антифрод-центру, цифровому тенге — представил советник председателя Национального банка Бинур Жаленов.

На сегодня системами банка обрабатываются 90% всего платежного оборота в стране и порядка 30 млн запросов на цифровую биометрическую идентификацию. Объем своевременно заблокированных Антифрод-центром незаконных транзакций составил 2 млрд тенге, всего выявлено свыше 36 тыс. таких инцидентов. К технологической платформе подключены 108 организаций, включая все банки второго уровня, крупные платежные организации и МФО.

Также в июле т.г. совместно с банками второго уровня планируется запуск сервиса межбанковских платежей по QR.
Обсужден ход реализации пилотного проекта с использованием цифрового тенге, запущенного в 2024 году в целях прослеживаемости расходования государственных средств.

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали сообщил, что проект апробируется в наиболее подверженных коррупции сферах. Всего на сегодня эмитировано порядка 250 млрд цифровых тенге.

Разработчиками предусмотрена привязка уникальных цифровых меток к каждой денежной единице, что позволяет отслеживать их использование на всех этапах — от выделения до полного освоения средств. Эффективность данного метода в АПК рассмотрена на примере реализации программы «Ауыл Аманаты» с участием фермерских хозяйств Акмолинской области. Специально запрограммированные цифровые тенге использовались при кредитовании закупа фермерами сельскохозяйственных животных и обеспечили полную прозрачность процесса, с исключением возможности фиктивных сделок.

В рамках утвержденной Дорожной карты реализация проекта в текущем году продолжится при строительстве железных и автомобильных дорог в Карагандинской, Павлодарской и Атырауской областях.

Следует отметить, что отечественные предприниматели принимают участие в апробировании добровольно, что свидетельствует об их приверженности к открытому ведению бизнеса по принципу Open Book.

Кроме того, на базе цифрового тенге запущен пилотный проект «цифровой НДС» для повышения эффективности администрирования и ускорения процедуры возврата НДС.

Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего масштабирования Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, а также более широкого использования цифрового тенге, что обеспечит серьезную экономию бюджетных средств.

«Как отметил Глава государства, для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и окрашивания денег с помощью цифрового тенге. 

В целом, большая работа проделывается Национальным банком совместно с другими заинтересованными госорганами по цифровой трансформации финансовой системы. Что касается цифрового тенге, как основной темы обсуждения, я поддерживаю все ваши начинания. Нужно обратить обязательное внимание на то, чтобы внедрение цифрового тенге помогало в реинжиниринге процессов по финансированию с учетом новых реалий. Бизнес-процессы должны меняться и становиться более прозрачными.

В отношении предпринимателей нужно руководствоваться таким постулатом: работаешь с бюджетными деньгами – будь добр раскрыть полностью, куда ты их тратишь, показать всю цепочку поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков. Необходимо расширять пилотирование цифрового тенге», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, промышленности и строительства, национальной экономики будут проработаны поправки в законодательство, регулирующие применение новых цифровых инструментов, а также разработку методологии программирования электронных денег.

 

#Правительство #Бектенов #цифровой тенге

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