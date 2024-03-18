Олжас Бектенов провел встречу с главой ЕАБР

Премьер-Министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым по перспективам дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В прошлом году ЕАБР профинансировал ряд инвестиционных проектов в разных секторах национальной экономики Казахстана. Среди них – завод по выпуску полипропилена, приобретение магистральных тепловозов, строительство ветряных электростанций в Костанайской области и др. В годовых инвестициях доля Казахстана выросла с 48,5% в 2022 году до 59% в 2023.

В текущем году новые инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана составят не менее $1 млрд. Пул приоритетных проектов на текущий год охватывает сферы транспорта, промышленности, энергетики и улучшение окружающей среды, АПК, а также строительство и модернизацию социальной инфраструктуры.

Глава правительства РК подчеркнул важность привлечения инвестиций в реализацию масштабных инфраструктурных инициатив главы государства в области развития дорожной сети, строительства жилья, модернизации ЖКХ и газификации.

«Приоритетным направлением банка должно стать финансирование крупных инфраструктурных проектов. Мы готовы к расширению сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях», — отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил об устойчивости финансового института. Так, в результате принимаемых мер ЕАБР достиг положительного финансового результата в размере $125 млн. Кредитный рейтинг банка сохранен на уровне суверенного рейтинга Казахстана: «BBB-» (S&P), а также получен наивысший рейтинг ССXI «ААА» на рынке Китая. Помимо этого улучшено качество портфеля и снижена доля просроченных платежей.

Участники встречи отметили увеличение доли Казахстана в годовых инвестициях ЕАБР и подчеркнули потенциал дальнейшего усиления инвестиционной активности банка.