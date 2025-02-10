Бектенов поручил «Самрук-Қазыне» не затягивать проекты и привлекать инвестиции

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены итоги работы фонда за 2024 год и вопросы его дальнейшего развития с учетом задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе расширенного заседания правительства.  


 
О реализации инвестиционных проектов доложил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения восстановлен энергоблок №1 Экибастузской ГРЭС-1 с увеличением мощности до 4000 МВт. В рамках работы по улучшению экологии реализован проект по созданию газовой инфраструктуры для алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Для повышения эффективности работы месторождения Карачаганак введен пятый компрессор обратной закачки.

В транспортно-логистическом направлении построен грузовой терминал в городе Сиань, позволивший сократить сроки доставки грузов и повысить привлекательность казахстанских маршрутов. Кроме того, уложено более 250 км газопровода и 500 км железнодорожных путей, запущено движение поездов на 132 км вторых путей «Достык-Мойынты». Также за отчетный период инициированы уникальные для Казахстана проекты: строительство гидроаккумулирующей станции и первой цифровой подстанции города Астаны.

Всего в настоящее время в перечень входят 46 инвестиционных проектов в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом и других секторах на совокупную сумму 33,3 трлн тенге.

В текущем году запланировано завершение работ по газоснабжению 66 населенных пунктов области Жетісу благодаря вводу в эксплуатацию магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Проблему дефицита воды в городе Жанаозен и Мангистауской области планируется решить посредством запуска в Кендерли опреснительного завода морской воды мощностью 50 тыс. м3/сутки. Серьезный импульс развитию транзита даст увеличение пропускной способности Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ) и участка ж/д линии «Достык-Мойынты». Для обеспечения потребностей внутреннего рынка будет установлена гидроочистка дизельного топлива на ПНХЗ и расширено производство битума на CASPI BITUM. Отдельное внимание уделено ходу строительства второго участка магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», который увеличит пропускную способность до 15 млрд м3 газа в год, в т.ч. обсуждены инструменты соинвестирования.
 
Прогнозная доля местного содержания по проектам варьируется в зависимости от сектора. К примеру, по проектам в транспортно-логистическом секторе данный показатель составляет 85%, по энергетическим проектам – 60%, по прочим проектам, включая опреснительный завод, инфраструктуру СЭЗ «НИНТ», комфортные школы, строительство сети 5G, прокладка ВОЛС – 80%.

Также в 2024 году были предусмотрены дополнительные меры поддержки отечественных товаропроизводителей. Благодаря этому с ОТП заключены договоры на 1,1 трлн тенге, рост в сравнении с 2023 годом составил 76%. Заключены офтейк-контракты на 191 млрд тенге, что в 10 раз больше, чем за 2023 год. Кроме того, система закупок Фонда впервые была признана отвечающей передовым стандартам ЕБРР, АБР и ОЭСР.
 
Премьер-министр отметил необходимость усиления работы по привлечению частных инвестиций в реализацию важных для страны проектов. 

«Как подчеркнул глава государства, приоритетом нашей работы должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, развитие транспорта и логистики, а также цифровизация и искусственный интеллект. Правительство будет контролировать статус реализации важных для страны проектов. Необходимо активно вовлекать соинвесторов, постепенно снижая долю государства в экономике», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства также акцентировал внимание на необходимости оптимизации процессов и строгого контроля за соблюдением сроков реализации проектов для недопущения затягиваний и необоснованного удорожания.

#инвестиции #Бектенов #«Самрук-Қазына»

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