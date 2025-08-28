Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Фонда «Самрук-Қазына»

Правительство
108

Заслушан отчет председателя правления Фонда Нурлана Жакупова о ходе исполнения поручений Главы государства по реализации крупных инвестиционных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены основные результаты деятельности Фонда за семь месяцев текущего года. Руководство «Самрук-Қазына» доложило Совету директоров о ключевых производственных и финансовых показателях за отчетный период.

Совет директоров заслушал информацию о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, охватывающих приоритетные отрасли экономики. По итогам принято решение о расширении перечня проектов до 52 за счет включения 6 проектов. Таким образом, на сегодня по 30 проектам заключены ЕРС-контракты, в том числе по 24 проектам ведутся строительно-монтажные работы и 4 проекта запущены в работу; 11 проектов находятся на прединвестиционной стадии и 11 – на этапе проектирования. Освоение средств по крупным проектам составило 101%, доля местного содержания - 273 млрд тенге.

В энергетической сфере начато строительство Кокшетауской ТЭЦ, стартовали строительно-монтажные работы по расширению Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3. Также продолжается модернизация алматинской ТЭЦ-2, где уже завершена установка первой газовой турбины. В нефтегазовом секторе подписан контракт на строительство газосепарационного комплекса, а также запущена в работу первая производственная линия по опреснению морской воды в поселке Кендерли.

В рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры ведется строительство железнодорожной линии Бахты-Аягоз, начаты морские изыскания для прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. В текущем году уже завершены такие проекты, как расширение мощностей завода Caspi Bitum, строительство контейнерного терминала ZHETYSU, водораспределительный узел опреснительного завода в городе Кендерли, где начата подача воды в Жанаозен.

Продолжается реализация ряда проектов, завершение которых запланировано в текущем году: частично запущено движение поездов по вторым путям железнодорожной линии Достык–Мойынты, запущен в работу контейнерный хаб в порту Актау, завершена линейная часть магистрального газопровода Талдыкорган–Ушарал, продолжается строительство обводной железнодорожной линии в обход Алматы. Фактические значения по выручке и EBITDA Фонда за 7 месяцев 2025 года превысили плановые на 6% и 15% соответственно.

Членам Совета директоров также представлена информация о развитии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и внедрении искусственного интеллекта в компаниях группы Фонда. На сегодня реализованы два проекта НИОКР: по переработке попутного газа на месторождении «Акшабулак» в Кызылординской области, который увеличит объем переработки на 33%; проект комплексных реагентов активированного алюминия, благодаря которому эффективность снижения мутности воды при водоподготовке достигнет 99%.

Кроме того, в рамках диверсификации источников финансирования Совет директоров Фонда одобрил привлечение внешнего заимствования путем дебютного выпуска панда-облигаций на рынке КНР.

По итогам заседания руководству «Самрук-Қазына» поручено обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов, усилить контроль за качеством строительно-монтажных работ и соблюдением графика ввода объектов.

#Правительство #Самрук-Казына #совет директоров

