Олжас Бектенов проверил ход модернизации инфраструктуры в Ұлытау

В ходе рабочей поездки в область Ұлытау премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом исполнения поручений президента по модернизации социальной инфраструктуры, строительству жилья и коммунальных сетей, а также подготовкой образовательных объектов к предстоящему учебному году, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Как сообщает пресс-служба правительства, в Жезказгане осмотрена территория, где ведется строительство нового района и инженерных коммуникаций, доложено о ситуации и планах по водообеспечению области. Также глава правительства на примере общежития для учащихся специализированной школы-гимназии интерната им. Абая ознакомился с развитием образовательной инфраструктуры. По итогам 7 прошедших месяцев объем введенного жилья в области составил 34,5 тыс. м2, что на 4,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Интенсивное строительство ведется в Жезказгане в рамках утвержденного Генерального плана развития областного центра. Согласно первому этапу, до 2030 года предусмотрено освоение 44 га Западного района Жезказгана. Аким города Кайрат Шайжанов доложил, что на земельном участке запланировано строительство 88 многоэтажных жилых домов общей площадью 982,6 тыс. кв. м и 67 объектов соцкультбыта, в том числе школы, детские сады, драматический театр, технический вуз, медицинские учреждения, дворец школьников и др. На сегодня 360 семей обеспечены квартирами, 240 из которых арендные – для социально уязвимых категорий населения.

Премьер-Министр отметил, что в рамках реализации Генплана Жезказгана правительством выделено 4,8 млрд тенге на строительство магистральных тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Часть коммуникаций общей протяженностью 10,5 км будут полностью проложены до конца текущего года, проект строительства теплосетей является переходящим на 2025 год. Также в рамках меморандума между акиматом области и «Корпорацией Казахмыс» в текущем году разработан проект по реконструкции канализационных очистных сооружений города, в настоящее время уже получено положительное заключение государственной экспертизы.

Особое внимание уделено вопросу обеспечения качественной питьевой водой населения Жезказгана. Источниками водоснабжения города являются Кенгирское водохранилище и Уйтас-Айдосский подземный водозабор, износ которого составляет 70%. Для решения данного вопроса в области реализуются проекты по реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений и насосной станции II-го подъема. Завершение работ запланировано на конец 2025 года.

По итогам реализации проекта качественная питьевая вода будет доступна порядка 89,2 тыс. жителей. В городе также ведется строительство Эскулинского водовода, который обеспечит хозяйственно-питьевой водой населения городов Сатпаев и Жезказган, а также близлежащих населенных пунктов. Олжас Бектенов отметил приоритетность реализации данных проектов.

Министерствам водных ресурсов и ирригации, промышленности и строительства, финансов поручено обеспечить выделение необходимых средств для своевременного завершения работ.

«По поручению главы государства до конца 2025 года нам необходимо обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде. Это одна из самых социально важных задач», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов проверил ход модернизации социальной и инженерной инфраструктуры в области Ұлытау.

Глава правительства в ходе поездки также осмотрел здание общежития для учащихся специализированной школы-гимназии интерната им.Абая, построенное в рамках исполнения поручения президента. Работы завершены, 1 сентября начнется прием и заселение детей. Новый 3-этажный корпус рассчитан на 200 детей. Для удобства проживающих предусмотрены кухни, бытовые комнаты, инвентарная и постирочная, комната для занятий.

Премьер-Министр подчеркнул, что школа-гимназия им. Абая является одним из немногих учреждений среднего образования, где дети из отдаленных районов и сел обучаются непосредственно в городе. Правительством уделяется большое внимание повышению качества образования, в том числе развитию инфраструктуры. Так, в текущем году в Жезказгане планируется завершить строительство «Комфортной школы» на 300 мест, ряд школ будет введен в эксплуатацию в 2025 году.