Бектенов ознакомился с реконструкцией автодороги Жезказган - Кызылорда

Правительство
144
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава правительства в рамках рабочей поездки в область Ұлытау ознакомился с темпами строительства автодороги Жезказган - Кызылорда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Ее восстановление должно придать импульс развитию ряда регионов, в т.ч. и области Ұлытау. Премьер-Министру доложили, что на сегодня определены 4 подрядные организации по проекту «Жезказган-Кызылорда» (208 км). Контракты с ними уже подписаны. Стоимость работы по области Ұлытау составляет 108,6 млрд тенге.

В текущем году планируется провести отвод земли под строительство дороги, снятие плодородного слоя почвы, возведение вахтовых городков и оформление карьеров, а также заготовку дорожно-строительных материалов.

Премьер-Министр подчеркнул, что автодорога Жезказган - Кызылорда имеет стратегическое значение. Она позволит повысить транзитный потенциал региона, улучшив тем самым экономическое развитие области и уровень жизни ее жителей.

Министерству транспорта поручено взять на особый контроль вопрос для обеспечения своевременного завершения работ. Также акцентировано внимание на том, чтобы при реконструкции автодороги подрядные организации задействовали специалистов, проживающих в области Ұлытау, а также компании, обладающие необходимыми компетенциями и безупречной репутацией. Должны использоваться отечественные строительные материалы.

Глава правительства отдельно остановился на необходимости обеспечения безопасности дорожного движения во время реконструкции автодороги. 

В целом, в регионе параллельно ведутся строительные работы на дорогах местного значения. В 2023 году в области реконструировано и отремонтировано более 170 км на общую сумму свыше 12 млрд тенге. В текущем году продолжатся работы по ремонту дорог протяженностью 196 км на общую сумму свыше 16 млрд тенге.

Справочно: В рамках исполнения поручения главы государства по приведению в нормативное состояние всей республиканской сети дорог до 2025 года начато масштабное строительство и ремонт 12 тыс. км автомобильных дорог Казахстана. В том числе по республиканской сети – 8 тыс. км, по местной – 4 тыс. км. По данным Министерства транспорта, до конца текущего года на 7 тыс. км будут завершены работы.

#Правительство #Бектенов #Ұлытау

Популярное

Все
В Алматы отметили 90-летие Веры Сидоровой, чье имя внесено в книгу «Выдающиеся женщины мира»
Фонд музея Кармакшинского района пополнился ценными артефактами
Если есть любовь к небу, то это навсегда
«К завершению службы в армии хочу овладеть государственным языком»: военнослужащий Нацгвардии
Сельчанин, создавший единственный в республике центр реабилитации диких животных, нуждается в поддержке государства
Не просто переводить, а думать
Нужно с уважением относиться к главному и сакральному национальному блюду «ет»
Как небольшой район в Книгу Гиннесcа попал
Безопасность атомных реакторов за десятилетия возросла кратно!
В Сырымском районе закрыт вопрос с жильем для пострадавших от паводка
В области Улытау собрано более 2 590 тонн мусора
Письменное обращение заместителя Главнокомандующего Нацгвардии генерала Умбетова К.
Строительство домов для пострадавших от паводков завершают в Уилском районе
Мошенники позвонили оперативнику Cyberpol с «заманчивым» предложением
Как развивают транспортную инфраструктуру в Казахстане
В дикой природе случаются рукотворные чудеса
Членов международной наркогруппы задержали с поличным
«Богатство необъяснимого происхождения» на $10 млн США вернули Казахстану
АФМ объявило в международный розыск преступную группу
Ребенок стал инвалидом после лечения зубов в Кызылорде
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
Здесь делают лучший пломбир
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
Какой будет погода этой осенью в Казахстане
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане
Воду дал... Антикор
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Звенящая тишина: как актеры столичного театра приобщают публику к высокой поэзии
Без тяжб и в своих домах!
Полицейских учат технологиям мошенников
Президент: «Наследие Сатпаева является уникальной сокровищницей нашей нации»
В Астане женщина-водитель сбила двух детей на пешеходном переходе - ВИДЕО
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Глава правительства посетил Жезказганскую обогатительную фа…
Олжас Бектенов проверил ход модернизации инфраструктуры в Ұ…
Премьер посетил историко-культурный комплекс в области Ұлыт…
Бектенов поручил обеспечить эффективность холдинга «Байтере…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]