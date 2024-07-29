Работу акимов будут оценивать по социальным индикаторам

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по улучшению качества жизни в стране посредством повышения эффективности мер государственной поддержки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования «Цифровой карты семьи», а также состоялась демонстрация проектов «Социальный кошелек», «Ваучерное финансирование дошкольных организаций».
 
Глава правительства поручил внедрить KPI работы акимов по критерию реального улучшения благосостояния конкретных жителей.
 
Для этого на основе платформы «Цифровая карта семьи» будет проводиться постоянный мониторинг и анализ благосостояния всех казахстанских семей по пяти категориям, начиная от экстренного и кризисного уровней до удовлетворительного и благополучного. В зависимости от динамики перехода семей из неудовлетворительных категорий в сторону улучшения и наоборот, будет оцениваться работа местных исполнительных органов. На сегодня текущие результаты Цифровой карты семьи уже положительно оценены ООН и ведущими международными институтами.
 
Акимам поручено пользоваться данным инструментом в качестве «настольной книги» для планирования и реализации среднесрочных и долгосрочных мер. Необходимо проактивно выявлять нуждающиеся семьи в целях упреждения риска их попадания в трудную жизненную ситуацию, а также в целом для сокращения бедности, безработицы, скрытой занятости населения. Глава правительства поручил акимам регионов совместно с центральными госорганами провести адресную работу с каждой семьей и обеспечить сокращение семей из категорий «кризисный» и «экстренный» до 31,2 тыс. семей до конца года. 

«Задача, которую ставит перед нами глава государства – улучшение качества жизни в стране. Механизм есть, меры господдержки работают, государство выделяет необходимые средства. Мы переходим к критерию оценки реального вклада акимов в улучшение благосостояния конкретных людей. Мониторинг выполнения индикаторов будет постоянный. Мы будем в режиме онлайн видеть динамику и делать выводы», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Следует отметить, что большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию социальных обязательств, развитие регионов. В этой связи на совещании был рассмотрен проект «Социальный кошелек», который позволит обеспечить прозрачность и своевременность оказания мер государственной поддержки гражданам. На сегодня посредством социального кошелька жителям в пилотном режиме предоставляются бесплатное и льготное питание в школах, лекарственные средства. Дополнительно прорабатывается запуск пилотных проектов по оказанию адресной помощи в покупке социально значимых продуктов питания, закупу технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью, а также ваучеры для социально уязвимых слоев населения в целях компенсации повышения цен на ГСМ и товарный газ.
 
Глава правительства поручил государственным органам обеспечивать точность и корректность данных, поступающих в соцкошелек и Цифровую карту по своим сферам и направлениям. Поручено масштабировать проект «Социальный кошелек», проработать вопросы внесения соответствующих изменений в законодательство. Кроме того, отмечена необходимость проработки целевого начисления средств, в том числе с использованием платформ электронных денег и цифрового тенге.
 
Также был презентован проект «Ваучерное финансирование дошкольных организаций», нацеленный на повышение качества оказания образовательных услуг. Концепция «Деньги следуют за ребенком» означает, что средства государственного заказа будут перечисляться дошкольным организациям только после выбора родителей. Это позволит повысить конкуренцию среди детских садов за детей и снизить коррупционные риски.

Министерству просвещения поручено завершить пилотный проект по ваучерному финансированию в городах Тараз и Шымкент и обеспечить его масштабирование по всей стране с 1 января 2025 года.

#Правительство #Бектенов #акимы #жители

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