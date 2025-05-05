Закон о нефтегазохимической отрасли разработают в республике

Правительство
30

Проект внесут в правительство до 1 сентября

Фото: пресс-служба правительства

На сегодня в Казахстане действуют 12 крупных химических и нефтегазохимических предприятий. Производства охватывают выпуск широкого спектра продукции, включая минеральные удобрения, неорганические и органические химикаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Например, в Атырауской области работает завод по производству полипропилена. В настоящее время это крупнейшее предприятие подобного рода в Центральной Азии и самый масштабный проект обрабатывающей промышленности Казахстана. В 2024 году там начато строительство II этапа данного проекта. Ключевая задача – обеспечить полное замещение импортной продукции, рост экспорта с высокой добавленной стоимостью. Проект окажет большой мультипликативный эффект на экономику страны в целом.

Вместе с тем в Жамбылской области ожидается расширение производства цианида натрия и сульфата аммония. Кроме того, реализуются перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата.

Премьер-министр отметил необходимость увеличения глубины переработки и расширения ассортимента высокотехнологичной продукции.

«Все эти проекты внесут важнейший вклад в создание цепочек добавленной стоимости. Тем не менее, потенциал отрасли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно. Объёмы выпуска сложной продукции еще не высоки. В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки уже с готовой продукцией. Это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места», — отметил Олжас Бектенов.

Он поручил создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья.

«Сегодня около 45% сырья для химических производств экспортируется без глубокой переработки. К примеру, ежегодно из Казахстана вывозится порядка 800 тыс. тонн фосфоритового сырья.

Министерству промышленности необходимо создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья», — сказал глава Кабмина.

Вместе с тем перед Министерством национальной экономики совместно с министерствами энергетики, промышленности и строительства поставлена задача до 1 июля внести в Правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.

Также до 1 сентября будет внесен в правительство проект Закона о нефтегазохимической отрасли.

Премьер-министр также обратил внимание на необходимость минимизации рисков простоев промышленных предприятий и повышения управленческой дисциплины.

«Вызывают обеспокоенность внеплановые остановки на заводе по производству полипропилена и затягивание этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена. Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины. Поручаю Фонду «Самрук-Казына» до 15 июня текущего года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также до 1 августа необходимо принять окончательное решение по проекту Бутадиен.

#Правительство #Бектенов

Популярное

Все
В Астане определились победители скачек с призовым фондом 120 млн тенге
Международный день сайгаков отмечают в Казахстане
В США вводят пошлины на иностранные фильмы
60,8% респондентов оценивают перспективы Казахстана положительно - КИСИ
Школьник из Мангистау стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона
Баранина из Акмолинской области отправляется в Катар
Останки солдата захоронили на Родине спустя 80 лет
В каких соревнованиях казахстанцы примут участие на этой неделе
Тюрьму «Алькатрас» в США могут снова открыть
В суде Караганды разваливается дело о продаже младенцев
Четыре поколения военной доблести: в Национальной гвардии служит целая династия
Новую систему безопасности установили на трассе Астана – Караганда – Алматы
«100 дней до Победы»: солдаты настоящего чествуют героев прошлого
Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Германии
Молодые пограничники приняли присягу
Молодежный клуб «Мирас» открылся в Астане
Тягач стоимостью 100 млн тенге разобрали на запчасти на штрафстоянке в Алматинской области
Производство бытовой химии, лакокрасочной продукции выросло в РК на 30%
Завод по производству полиэтилена построят в Казахстане
К 2030 году Казахстан полностью обеспечит аграриев удобрениями отечественного производства
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Будет ли в столице новый сквер?
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Заморозки снова придут в Казахстан
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Токаев произвел кадровое назначение
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Социальный автокараван проехал по селам
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
В Астане готовятся к военному параду
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
«Жетісу» впервые в своей истории выиграла Лигу Чемпионов Азии по волейболу
Башкирская фолк-группа Ay Yola заинтриговала фанатов
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

К 2030 году Казахстан полностью обеспечит аграриев удобрени…
Производство бытовой химии, лакокрасочной продукции выросло…
Почти 500 организаций с госучастием готовят к приватизации,…
МВД подвело промежуточные итоги борьбы с нарко- и киберпрес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]