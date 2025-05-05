Фото: пресс-служба правительства

На сегодня в Казахстане действуют 12 крупных химических и нефтегазохимических предприятий. Производства охватывают выпуск широкого спектра продукции, включая минеральные удобрения, неорганические и органические химикаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Например, в Атырауской области работает завод по производству полипропилена. В настоящее время это крупнейшее предприятие подобного рода в Центральной Азии и самый масштабный проект обрабатывающей промышленности Казахстана. В 2024 году там начато строительство II этапа данного проекта. Ключевая задача – обеспечить полное замещение импортной продукции, рост экспорта с высокой добавленной стоимостью. Проект окажет большой мультипликативный эффект на экономику страны в целом.

Вместе с тем в Жамбылской области ожидается расширение производства цианида натрия и сульфата аммония. Кроме того, реализуются перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата.



Премьер-министр отметил необходимость увеличения глубины переработки и расширения ассортимента высокотехнологичной продукции.

«Все эти проекты внесут важнейший вклад в создание цепочек добавленной стоимости. Тем не менее, потенциал отрасли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно. Объёмы выпуска сложной продукции еще не высоки. В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки уже с готовой продукцией. Это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места», — отметил Олжас Бектенов.

Он поручил создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья.

«Сегодня около 45% сырья для химических производств экспортируется без глубокой переработки. К примеру, ежегодно из Казахстана вывозится порядка 800 тыс. тонн фосфоритового сырья.



Министерству промышленности необходимо создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья», — сказал глава Кабмина.

Вместе с тем перед Министерством национальной экономики совместно с министерствами энергетики, промышленности и строительства поставлена задача до 1 июля внести в Правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.

Также до 1 сентября будет внесен в правительство проект Закона о нефтегазохимической отрасли.

Премьер-министр также обратил внимание на необходимость минимизации рисков простоев промышленных предприятий и повышения управленческой дисциплины.

«Вызывают обеспокоенность внеплановые остановки на заводе по производству полипропилена и затягивание этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена. Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины. Поручаю Фонду «Самрук-Казына» до 15 июня текущего года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также до 1 августа необходимо принять окончательное решение по проекту Бутадиен.