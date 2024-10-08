Бектенов: Важно обеспечить бесперебойное теплоснабжение на протяжении всей зимы

Энергетика , Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании правительства под председательством Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы, связанные с началом отопительного сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр подчеркнул, что подача тепла осуществлена своевременно – никаких срывов не допущено, в ближайшие дни отопление включат и в южных регионах страны

«Работа проведена очень большая. Это видно как по суммам финансирования, так и по объемам проведенных работ. Теперь самое главное - провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдерживать все плановые параметры. Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации», – отметил руководитель правительства.

Акимам регионов поручено держать на личном контроле все вопросы прохождения отопительного сезона.

На сегодня в ряде областей страны продолжаются ремонтные работы на резервном оборудовании теплоисточников, идет реализация плановых проектов.

 В ходе заседания правительства особое внимание было уделено вопросу поставок коммунального и бытового угля в регионы.

«Надо в приоритетном порядке обеспечить транспортировку угля вагонами. У населения не должно быть проблем с приобретением угля по стабильным ценам», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Перед акиматами регионов совместно с министерствами промышленности и транспорта поставлена соответствующая задача.

Вместе с тем руководитель правительства поручил министерству энергетики совместно с министерством национальной экономики провести мониторинг исполнения инвестиционных обязательств в рамках программы «тариф в обмен на инвестиции» по тепло- и электроэнергетике. Далее совместно с заинтересованными госорганами – актуализировать меры контроля за исполнением данных обязательств субъектами естественных монополий на тепло- и энергопредприятиях.

#уголь #Правительство #Бектенов #тело

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