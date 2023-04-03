Олжас Бектенов возглавил Администрацию президента Казахстана

С февраля 2022 года он был председателем Агентства РК по противодействию коррупции.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бектенова Олжаса Абаевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001 г.) с отличием, специальность «Юрист».

С 2002 по 2005 годы – главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 год — первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года — председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Награжден орденами «Айбын» ІІ степени (2014 г.), «Даңқ» ІІ степени (2021 г.).