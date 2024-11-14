Олжас Бектенов встретился с гендиректором «Росатома»

Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с генеральным директором корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обсуждены вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся современных технологий в указанных сферах. Также отмечены вопросы взаимодействия экспертов различных стран, нацеленных на дальнейшее развитие отраслей.