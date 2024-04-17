Омбудсмен: Информация об изъятии детей из семьи – откровенный фейк

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Поправки разработаны по итогам широкого обсуждения на различных площадках с участием всего гражданского общества.

В частности, в статью 2 Кодекса «О браке и семье» внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей.

«Любые альтернативные суждения по этому поводу беспочвенны, а распространяемое «мнение» о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей – откровенный фейк. Нет никаких сомнений в том, что Казахстан – только за традиционные национальные семейные ценности и за сохранение института семьи»! – отметил омбудсмен.

Новый закон защищает детей от педофилов. По мнению Ластаева, это самая долгожданная мера, которая будоражила всё общество при появлении сообщений о надругательствах над малолетними.

«Теперь за это посадят пожизненно. То же самое и за убийство маленьких детей. Поскольку подобные новости людьми воспринимаются особенно остро, то можно уверенно говорить, что весь народ Казахстана будет приветствовать самое серьезное ужесточение наказания таких преступников» , – пояснил он.

Также вводится новое наказание за приставание сексуального характера к детям возрастом до 16 лет вплоть до ареста на 40 суток.

«С момента введения в действие поправок недвусмысленные прикосновения к детям, непристойные предложения перестанут быть безнаказанными. Дети и их родители почувствуют себя в своей стране более защищенными» , – рассказал Артур Ластаев.

Более того, введен новый состав преступления за пропаганду самоубийства.

«Эта мера позволит не только законодательно блокировать появляющиеся многочисленные сайты, каналы, чаты, группы суицидальной направленности, но и привлекать их организаторов вместе с пособниками к ответственности до 5 лет лишения свободы», – прокомментировал омбудсмен.

Криминализация бытового насилия, по мнению Ластаева, стала совместной победой государства с гражданским обществом.

Так, за побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью, вводится наказание от штрафа в 80 МРП до 50 суток ареста. За легкий вред здоровью человека могут оштрафовать от 200 МРП до лишения свободы на срок до 2 лет.

Однако, самое важное нововведение, на взгляд омбудсмена, – это возможность установления таких особых требований к нарушителю, как запрет на совместное проживание с жертвой.