Омбудсмен: Информация об изъятии детей из семьи – откровенный фейк

Общество
43
Гульмира Кунапия
корреспондент

Омбудсмен Артур Ластаев разъяснил законодательные имзенения, направленные на защиту института семьи, детей и женщин, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Поправки разработаны по итогам широкого обсуждения на различных площадках с участием всего гражданского общества. 

В частности, в статью 2 Кодекса «О браке и семье» внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей. 

«Любые альтернативные суждения по этому поводу беспочвенны, а распространяемое «мнение» о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей – откровенный фейк. Нет никаких сомнений в том, что Казахстан – только за традиционные национальные семейные ценности и за сохранение института семьи»! – отметил омбудсмен. 

Новый закон защищает детей от педофилов. По мнению Ластаева, это самая долгожданная мера, которая будоражила всё общество при появлении сообщений о надругательствах над малолетними.

«Теперь за это посадят пожизненно. То же самое и за убийство маленьких детей. Поскольку подобные новости людьми воспринимаются особенно остро, то можно уверенно говорить, что весь народ Казахстана будет приветствовать самое серьезное ужесточение наказания таких преступников», – пояснил он. 

Также вводится новое наказание за приставание сексуального характера к детям возрастом до 16 лет вплоть до ареста на 40 суток. 

«С момента введения в действие поправок недвусмысленные прикосновения к детям, непристойные предложения перестанут быть безнаказанными. Дети и их родители почувствуют себя в своей стране более защищенными», – рассказал Артур Ластаев.

Более того, введен новый состав преступления за пропаганду самоубийства.

«Эта мера позволит не только законодательно блокировать появляющиеся многочисленные сайты, каналы, чаты, группы суицидальной направленности, но и привлекать их организаторов вместе с пособниками к ответственности до 5 лет лишения свободы», – прокомментировал омбудсмен.  

Криминализация бытового насилия, по мнению Ластаева, стала совместной победой государства с гражданским обществом.

Так, за побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью, вводится наказание от штрафа в 80 МРП до 50 суток ареста. За легкий вред здоровью человека могут оштрафовать от 200 МРП до лишения свободы на срок до 2 лет.

Однако, самое важное нововведение, на взгляд омбудсмена, – это возможность установления таких особых требований к нарушителю, как запрет на совместное проживание с жертвой.

#дети #семья #насилие #женщины #бытовое насилие

Популярное

Все
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Плотину на реке Аксай может прорвать
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
Врываясь за пределы реальности...
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Лихачей «прищучить» можно и нужно
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

2 млрд тенге сэкономят в Астане за счет паводковых вод
Более 500 гидротехнических сооружений в стране требуют ремо…
В Астане распределят бесплатные места в детские спортивные …
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Ш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]