Они показали непоколебимый дух нашего народа - Токаев о декабрьских событиях

Президент высказался о декабрьских событиях 1986 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: catherineasquithgallery.com

"Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Они показали непоколебимый дух нашего народа, наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана", - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.