Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева состоится 26 июня в 10:00 часов.

«Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, Верховным судом принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции», - говорится в сообщении.

Онлайн-трансляцию судебного заседания можно посмотреть на YouTube-канале Верховного суда и АО «Агентство Хабар».

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему 4 года лишения свободы.