Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Верховный суд продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева состоится 26 июня в 10:00 часов.

«Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, Верховным судом принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции», - говорится в сообщении.

Онлайн-трансляцию судебного заседания можно посмотреть на YouTube-канале Верховного суда и АО «Агентство Хабар». 

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему 4 года лишения свободы.

#суд #апелляция #онлайн-трансляция #Бишимбаев

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