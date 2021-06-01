Экономика

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК

В Үкімет үйі началось заседание Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

На повестке заседания:

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация.

- Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

- Меры по защите прав и обеспечению безопасности детей.


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