ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК

Экономика
В Үкімет үйі началось заседание Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
На повестке заседания:
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация.
- Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.
- Меры по защите прав и обеспечению безопасности детей.
На повестке заседания:
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация.
- Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.
- Меры по защите прав и обеспечению безопасности детей.