Онлайн-трансляция заседания правительства РК
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На повестку заседания вынесены два вопроса
В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина
На повестке заседания вопросы:
- о мерах пожарной безопасности в отопительный период;
- об обеспечении населения лекарственными средствами.
По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева, управляющего директора ТОО «СК-Фармация» Гульнары Омаровой.