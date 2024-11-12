Онлайн-трансляция заседания правительства РК

На повестку заседания вынесены два вопроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания вопросы:

- о мерах пожарной безопасности в отопительный период;

- об обеспечении населения лекарственными средствами.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева, управляющего директора ТОО «СК-Фармация» Гульнары Омаровой.