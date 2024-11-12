Онлайн-трансляция заседания правительства РК

Правительство
93

На повестку заседания вынесены два вопроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания вопросы:

- о мерах пожарной безопасности в отопительный период;

- об обеспечении населения лекарственными средствами.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева, управляющего директора ТОО «СК-Фармация» Гульнары Омаровой.

 

#онлайн #Правительство #заседание #трансляция

Популярное

Все
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
В нашей копилке 17 медалей
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Полцарства за коня!
Так держать, Молдир!
Зерно отменное, но... никому не нужное?
Новые горизонты
Через Маралиху и Лосиху путь открыт
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Профессионализм, ответственность, добропорядочность – качества эффективного госслужащего
Землю сельчанам все же отдали
Миллионы на подсветку
Южно-Казахстанская медицинская академия отмечает 45-летие
На Луноходе за конями
Воздушная разведка дала результаты
Первые ласточки
Распоряжение Главы государства
Осенняя посадка деревьев эффективна
Полезные приложения – родителям на заметку
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Казахстан наращивает экспорт продукции АПК
Бозумбаев дал поручения по строительству и развитию города …
Премьер: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь во…
За счет возвращенных государству активов в Аркалыке, Алмат…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]