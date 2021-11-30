ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК

Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
На скоростной магистрали реформ
В своем выступлении на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Президент четко определил основные параметры, которым должен соответствовать Налоговый кодекс
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
На окраине Семея раскинулся шатер времен саков. В нем живет семейчанин, увлеченный историей и культурой
Осуждены трое жителей Акмолинской области за продажу ворованных авто из России
С 1 марта общественный транспорт Шымкента работает без кондукторов. Но не всем это по нраву
Аграрии Карагандинской области опасаются сбоев с доставкой льготного дизтоплива
«Молока в стране категорически не хватает», – такое заявление прозвучало в Петропавловске на семинаре-совещании по развитию молочного скотоводства
В апреле нынешнего года завершается переходный период, предоставленный казахстанскому бизнесу, занятому в сфере торговли обувной продукцией, для регистрации в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров
В своем выступлении в рамках первой сессии Парламента нового созыва Глава государства указал на важность юридической защищенности медицинских работников, отметив, что депутатам следует уделить должное внимание решению данного вопроса
Уголовное дело по фактам незаконной выдачи квартир в Талдыкоргане находится в производстве Антикоррупционной службы по области Жетысу. А 59 квартир были добровольно возвращены в государственную собственность
Как нарушается правовой статус государственного языка
Для развития отечественного туризма необходимо строить дороги, коммунальные сети, создавать качественные региональные бренды
Национальная премия Nauryz
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Оплот морских границ
Звуки утренней росы
По методологии SREP
Финграмотность – в школы
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Дуют ли ветра, льют ли дожди, идут ли снега – а мы ждем автобус, скучковавшись, как пингвинчики, возле теплой остановки. Почему возле, спросите вы? А потому что она... закрыта
Словесная перепалка водителей закончилась стрельбой на рынке в Алматы
В чем смысл и цель глубинных реформ?
За пять месяцев в Экибастузе надлежит выполнить то, что по-хорошему должны были делать планово лет десять подряд до этого
Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Великие казахские игры
ЦИК: Подтвердились факты вбросов бюллетеней в день депутатских выборов в Казахстане
Итоги выборов в Мажилис по партийным спискам огласили в ЦИК
Смартфон записал преступление
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей