Онлайн-трансляция заседания правительства РК

На повестку заседания вынесены два вопроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания:

- ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

- меры по увеличению продукции сельского хозяйства.

По итогам заседания в пресс-центре правительства состоится пресс-конференция с участием руководства министерств здравоохранения и сельского хозяйства.