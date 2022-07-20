Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы

Баланс природы и благоустройства

Информация о предстоящей масштабной реконструкции уникального объекта мегаполиса – рощи Баума, имеющей статус особо охраняемой природной территории, о которой сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, не на шутку встревожила горожан. Ответы на многие вопросы они получили на выездном «круглом столе», где говорили, как сохранить уникальную экосистему, которая требует немедленного проведения санитарных работ и наведения элементарного порядка, и при этом соблюсти баланс природы и благоустройства.

Не забывайте – это лес

Заместитель директора государственного регионального природного парка «Медеу» Алмаз Аттарханов напоминает: в прошлом году по заказу акимата Алматы впервые за многие годы ученые Национального аграрного исследовательского университета и специалисты Главного Ботанического сада провели изучение и инвентаризацию всего растительного мира рощи. Согласно их заключению, там растет более 105 тыс. деревьев, выявлено 3 000 аварийных и сухих, которые необходимо спилить. Кроме того, дубовая аллея поражена дубовым минирующим пилильщиком, развиваются болезни, которые наносят вред всей роще, поэтому санитарные работы надо проводить не теряя времени.

Заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды акимата Алматы Улан Абдуллаев проинформировал: до конца года необходимо провести рубку 500 сухих и аварийных деревьев и провести санитарную обрезку сухостоя.

В роще происходят и объективные природные процессы. Так, вдоль дубовой рощи уже разрос­лась большая поросль кленов, которая сильнее и выше дубовых побегов. Но правильно ли уничтожать клен и стоит ли это делать, учитывая, что дубы многие годы подвергаются воздействию вредителей и поражены дубовым пилильщиком?

– Вся корневая система здесь кленовая, все грибы, бактерии кленовые, идет смена пород, то есть естественный процесс, – разъясняет опытный лесопатолог, инженер лесного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Мешков. – Все эти явления подтверждают, что это лес, в котором идут свои биологические процессы. В принципе меняется климат, водный режим, более устойчивые насаждения приходят на смену тем, которые ослабевают. Клен ничем не поражается, он очень устойчивый. К изучению этого явления надо подключить ученых. Может, они придут к выводу, что надо менять этот ценоз, потому что все уже кленовое?

Как оказалось, и ботаники, участ­вовавшие в инвентаризации, дали заключение, что растения-агрессоры преобладают над ценными породами. Однако надо тонко подходить к смене ценоза. Наука должна сказать свое слово. Следует всегда помнить, что ошибки, допущенные сегодня, будут очень дорого стоить в будущем, и в то же время надо понимать, что в истории этой рощи наступил переломный момент – идет смена пород.

Голос ученых

Заместитель директора Лесного научно-инновационного института при КазНАИУ, профессор Булхайр Мамбетов, один из членов научной команды, проводившей инвентаризацию и лесопатологическое исследование зеленых насаждений рощи Баума, считает:

– Дубовая роща может жить около 2 000 лет, но надо учитывать природные зоны и климатические условия. К примеру, в средней зоне России выпадают до 1 000 миллиметров осадков в год, там высокая влажность, а у нас другие условия – полупустынная зона, 200 миллиметров осадков в год, низкая влажность воздуха, воды мало. В наших краях дуб может расти 200 лет. Обследование показало, что 15–20% дубов уже погибло. Они болеют грибковыми болезнями, заражены инвазивными вредителями, миллионы спор которых витают в воздухе и заражают другие деревья.

Акимату города стоит уделять больше внимания работе по защите зеленого фонда города от вредителей.

– В черте города многие деревья пережили свой природный срок. Конечно, рубка – крайний метод, но от аварийных деревьев нет пользы окружающей среде. Молодое дерево поглощает углекислый газ для строительства своего организма, а в зрелом возрасте оно больше дышит кислородом, – подчеркнул Булхайр Мамбетов.

По словам специалиста, роща, представляющая в своей основе искусственно созданную систему, уже имеет признаки леса, поэтому здесь должны применяться все принципы лесоводства. Они заключаются в том, что на одно дерево надо оставлять 20–25 кв. м «жилплощади», чтобы оно дышало. Сейчас плотно стоящие деревья мешают друг другу нормально сосуществовать. Постепенно они превращаются в дебри, не дают расти молодым деревьям.

О необходимости осторожного подхода к чистке деревьев говорит Валерий Мешков. По его мнению, с точки зрения биологии, необходимо понимать: если сформировался какой-то биогеоценоз – его нельзя разрушать. За более чем 100 лет здесь образовалась своя экосистема. Территорию надо оставить как ООПТ без всякого хозяйственного воздействия, потому что это единственная система биогеоценоза на территории Алматы, где ведутся научные исследования.

Закон нам поможет?

По словам специалистов, соглас­но правилам проведения работ на ООПТ, необходимо получить разрешения в нескольких гос­органах. Более того, есть опасения, что такие мероприятия вызовут общественный резонанс. Это именно тот случай, когда очень важна информационная и разъяснительная работа среди населения.

Свои опасения от имени жителей Алматы высказали активисты Александра и Игорь Ушаковы. Они согласны с тем, что в роще много аварийных и пораженных болезнями деревьев. Вместе с тем горожане боятся, что в ходе реконструкции будут построены кафе на набережной Большого алматинского канала, детские площадки, будет шум, мусор – и роща может превратиться в парк развлечений. Люди хотят, чтобы любимая роща оставалась в первозданном виде и ее просто почистили от аварийных деревьев.

Опасения за судьбу природного оазиса вполне обоснованы, так как в памяти горожан свежи факты уничтожения краснокнижных дубов и не совсем удачная реконструкция парков и скверов. Разделяя эти опасения, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по экологии и природопользованию Айжан Скакова отметила, что уже внесены дополнения и поправки в природоохранное законодательство. Значительно усиливается ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований лесного законодательства, законодательства в области ООПТ, растительного и животного мира. Депутат полагает, что принятие закона повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности на территории ООПТ. Большое значение также будут иметь изменения в части ужесточения наказаний за совершение незаконной порубки, уничтожение или повреждение деревьев и кус­тарников, засорение, порчу земли, нарушение режима ООПТ.

– Допустим, если за спил тех же краснокнижных дубов раньше был штраф, теперь это квалифицируется как уголовное преступление. Поскольку роща относится к ООПТ – благоустройство, проводимое в городских парках и скверах, здесь недопустимо, – сказала она.

Представитель управления экологии и окружающей среды акимата Улан Абдуллаев в свою очередь заверяет, что к созданию проекта по реконструкции рощи привлекут ученых и соответствующих специалистов, и он будет соответствовать их рекомендациям в рамках правил ООПТ. Вся заинтересованная общественность также будет включена в рабочую группу, мнение жителей учтено.

Главный приоритет – сохранить существующую экосистему. Так, все прогулочные тропы, существующие не одно десятилетие, будут покрыты экологичным материалом для удобства пробежек, занятий скандинавской ходьбой и велопрогулок. За основу будет взят опыт Ботанического сада. Жителей заверили, что никаких активностей, тренажеров, игровых и детских площадок в роще не будет.

На вопрос же о том, какие меры необходимо принять, чтобы и санитарная рубка и обрезка прошли по всем правилам, Улан Абдуллаев ответил, что именно статус ООПТ будет в основе предстоящих работ со строгим соблюдением всех норм и с использованием специальной маломерной техники и оборудования.

С прицелом на будущее

– Надо всегда помнить, что роща Баума – это исторически сложившийся ареал растительного сообщества, бесценное достояние города. Необходимо больше внимания уделять научным исследованиям и их финансированию, без этого нельзя добиться каких-то существенных улучшений в сохранении уникального природного объекта. Следует рассчитать рекреацион­ные нагрузки и со временем менять расположение пешеходных троп для их восстановления. Такова общемировая практика, – подчеркивает Айжан Скакова.

В качестве пожелания городским властям депутат Мажилиса порекомендовала быть более открытыми для общественности.

– К сожалению, мало горожан осведомлены о том, что, согласно новому Экологическому кодексу, функционирует специальный ecoportal.kz, где месяц шли обсуж­дения этого проекта и каждый человек мог внести свои рекомендации, предложения для принятия управленческих решений, – отметила она.

Увы, и мы впервые услышали эту информацию из уст депутата, хотя в социальных сетях есть официальные страницы акимата Алматы и управления экологии и окружающей среды. Казалось бы, информации много, однако самая важная и общественно значимая часто остается в тени.

Валерий Мешков рекомендовал специалистам управления экологии и окружающей среды более тщательно изучить проектные материалы по роще Баума, которые созданы ранее.

– В любом случае без науки, без расчетов, строгой последовательности нельзя проводить какие- либо работы. Сейчас у нас много вопросов о том, что будет с рощей завтра, поэтому ученым и специалистам надо изучать имеющиеся документы. Необходимо на постоянной основе привлекать сюда почвоведов, лесоводов, биологов, дендрологов, то есть организовать комплексное изучение рощи. Надо понимать, что это парк природы, и от этого статуса нельзя отходить ни на шаг, иначе мы его потеряем, – резюмировал он.

Учитывая общественную значимость проекта реконструкции рощи Баума и обоснованную тревогу горожан, стоит отметить, что именно специалисты и ученые должны быть главными спикерами в налаживании обратной связи с населением. Чтобы их мнение, основанное на научных исследованиях, было составляющей информационной работы.