Опасная находка

Закон и Порядок
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

На свалке села Байконыс района Байтерек обнаружены медицинские отходы.

фото Манарбека Кушалиева

Мешки с пробирками с биоматериалом, а также шприцами, системами для капельниц и другими медизделиями были присыпаны землей. О данном инциденте стало известно из поста в социальных сетях. Начато расследование. Факт подтвердили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

– Специалисты управления санитарно-эпидемиологичес­кого контроля района Байтерек совместно с сотрудниками правоохранительных органов и других уполномоченных ведомств выехали на место происшествия. Медотходы изъяты, опечатаны отделом полиции и переданы хозяйствующему субъекту. Их объем составил 144 килограмма. Были отобраны пробы почвы на микробиологические и санитарно-химические исследования. Предварительные результаты ожидаются в течение 3–7 дней. Также проведены дезинфекционные мероприятия хлорсодержащими препаратами. Мы рассматриваем данный факт в компетенции, которая входит в сферу санэпидблагополучия населения, – сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева.

Как давно опасный мусор находится на сельской свалке, установит следствие. В ведомстве напомнили, что захоронение таких отходов на свалках или полигонах ТБО запрещено. Они должны быть утилизированы в муфельных печах. Ответственность за это несет организация, которая занимается сбором, хранением и транспортировкой медотходов. Виновнику грозит штраф по ч. 1 ст. 425 КоАП РК (Нарушение санитарно-гигиенических требований).

#ЗКО #свалка #медотходы

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