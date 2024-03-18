Зараженные голландские хризантемы сожгли в столице

В цветах был выявлен западный цветочный трипс - вредитель, который ухудшает качество продукции и является переносчиком вируса томата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Freepik

В ведомстве сообщили, что в ходе фитосанитарного контроля в аэропорту Астаны пресечен ввоз подкарантинной продукции. В частности, речь идет о хризантемах в количестве 570 штук, завезенных из Королевства Нидерланды. Также инспекторы выявили саженцы декоративных цветов в количестве 134 штуки, прибывших из России без фитосанитарного сертификата.

На железнодорожном вокзале был выявлен и пресечен ввоз зараженной продукции - семян томата и сладкого перца из РФ. У них был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Он представляет серьезный риск для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 80% урожая.

«По вышеуказанным фактам составлены административные материалы на общую сумму 404 730 тенге. Зараженная и несертифицированная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания», - говорится в сообщении МСХ.

Фото: Freepik