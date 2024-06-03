ОПЕК+ продлил действующие квоты на весь 2025 год

Энергетика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Страны-участницы ОПЕК+ продлили действующие в 2024 году квоты на весь 2025 год,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ОПЕК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Продлить общий уровень добычи сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, согласно прилагаемой таблице с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года», - говорится в документе.

При этом исключение сделали для ОАЭ, которые смогут нарастить добычу нефти на 300 000 б/с.

По данным Минэнерго, встреча была проведена с целью усиления мер предосторожности стран ОПЕК+, направленных на поддержание стабильности и баланса на нефтяных рынках. Страны приняли решение, в дополнение к последним решениям 37-го заседания Министерской встречи ОПЕК+, продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2025 года.

Более того, страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца сентября 2024 года, а затем сокращение на 2,2 миллиона баррелей в день будет постепенно прекращено на ежемесячной основе до конца сентября 2025 года для поддержания стабильности рынка.  Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

Участники совещания поддержали обещание, взятые Республикой Ирак, Российской Федерацией и Республикой Казахстан, обеспечить полное соблюдение обязательств и повторно представить в Секретариат ОПЕК обновленный график компенсации перевыполненных объемов до конца июня 2024 года.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ и стран, не входящих в ОПЕК+, пройдет 1 декабря 2024 года.

 

#добыча #ОПЕК #планы

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