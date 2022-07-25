Оперативнее реагировать на жалобы туристов намерены в Казахстане

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием центральных и местных исполнительных органов по вопросам улучшения условий для качественного развития туризма. В частности, участниками был обсужден вопрос обеспечения надлежащего состояния мест отдыха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В течение этого года наблюдается многократный рост количества туристов в стране. В разрезе дестинаций за 7 месяцев текущего года почти в 2 раза больше туристов посетило курорты Бурабай и Шымбулак. Также по итогам I полугодия наблюдается рост посетителей национальных парков Алматинского горного кластера (рост составил 50%).

В связи с этим наблюдается увеличение нагрузки на мягкую инфраструктуру, особенно это сказывается на содержании курортных зон в чистоте и порядке. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау.

Учитывая эти замечания, Ералы Тугжанов поручил в однодневный срок обеспечить вывоз твердых бытовых отходов с территории национальных парков и курортных зон, при этом периодичность вывоза должна быть увеличена. Также поручено установить дополнительные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов.

Для оперативного реагирования на запросы, касающиеся повышения качества сервиса, поручено оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов через широкое внедрение модуля shagym.kz.

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу озера Алаколь в Абайской области. Кроме этого, участились случаи несоблюдения правил безопасности на акваториях, зафиксированы факты гибели людей. Вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения количества спасателей и внедрения службы туристской полиции.