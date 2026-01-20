Операции при помощи робота
Раушан Бостанова, Астана
В Национальном научном центре травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова (ННЦТО) введена в эксплуатацию инновационная роботизированная хирургическая система MISSO – одна из самых современных платформ в области ортопедии с элементами искусственного интеллекта. Новая технология предназначена для точного планирования и проведения сложных хирургических вмешательств и открывает для казахстанской медицины качественно новый уровень высокотехнологичной помощи.