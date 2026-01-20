Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал отметил, что система MISSO сегодня используется лишь в ограниченном числе стран. По его словам, передача передовой технологии Казах­стану является подтверждением высокого уровня доверия и стратегического партнерства между двумя государствами, а индийская сторона готова и далее содействовать обмену знаниями и опытом в сфере медицинских инноваций.

Значимость проекта для нацио­нальной системы здравоохранения подчеркнул директор департамента развития электронного здравоохранения Минздрава Аскар Аргынбаев. Он отметил, что внедрение роботизированных решений и цифровых инструментов в клиническую практику напрямую связано с повышением безопасности пациентов и приближением качества отечественной медицины к международным стандартам.

Роботизированная система MISSO позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивает высокую точность хирургических вмешательств и стандартизацию результатов операций, сохраняя при этом персонализированный подход к каждому пациенту. Именно такие технологии и формируют основу современного здравоохранения, ориентированного на науку и инновации.

Директор ННЦТО Олжас Бекарисов выразил благодарность индийской компании Meril и посольству Индии за поддержку в реализации проекта. По его словам, освоение роботизированных технологий – ключевой этап развития ортопедо-травматологической службы страны, позволяющий не только повысить точность операций, но и сократить сроки реабилитации пациентов, укрепить профессио­нальные компетенции казахстанских специалистов.

Национальный научный центр травматологии и ортопедии ежегодно выполняет около 18 тыс. операций по эндопротезированию суставов, тогда как общая потребность по стране достигает 128 тыс. вмешательств.