Операции при помощи робота

Медицина
10
Раушан Бостанова, Астана

В Национальном научном центре травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова (ННЦТО) введена в эксплуатацию инновационная роботизированная хирургическая система MISSO – одна из самых современных платформ в области ортопедии с элементами искусственного интеллекта. Новая технология предназначена для точного планирования и проведения сложных хирургических вмешательств и открывает для казахстанской медицины качественно новый уровень высокотехнологичной помощи.

фото автора

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал отметил, что система MISSO сегодня используется лишь в ограниченном числе стран. По его словам, передача передовой технологии Казах­стану является подтверждением высокого уровня доверия и стратегического партнерства между двумя государствами, а индийская сторона готова и далее содействовать обмену знаниями и опытом в сфере медицинских инноваций.

Значимость проекта для нацио­нальной системы здравоохранения подчеркнул директор департамента развития электронного здравоохранения Минздрава Аскар Аргынбаев. Он отметил, что внедрение роботизированных решений и цифровых инструментов в клиническую практику напрямую связано с повышением безопасности пациентов и приближением качества отечественной медицины к международным стандартам.

Роботизированная система MISSO позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивает высокую точность хирургических вмешательств и стандартизацию результатов операций, сохраняя при этом персонализированный подход к каждому пациенту. Именно такие технологии и формируют основу современного здравоохранения, ориентированного на науку и инновации.

Директор ННЦТО Олжас Бекарисов выразил благодарность индийской компании Meril и посольству Индии за поддержку в реализации проекта. По его словам, освоение роботизированных технологий – ключевой этап развития ортопедо-травматологической службы страны, позволяющий не только повысить точность операций, но и сократить сроки реабилитации пациентов, укрепить профессио­нальные компетенции казахстанских специалистов.

Национальный научный центр травматологии и ортопедии ежегодно выполняет около 18 тыс. операций по эндопротезированию суставов, тогда как общая потребность по стране достигает 128 тыс. вмешательств.

#медицина #ННЦТО #роботизированная хирургическая система #MISSO

Популярное

Все
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Дебют Чеснокова за «Хартс»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Загадка трех колокольчиков
У Казахстана – четыре квоты
Открылась именная smart-аудитория
Популярность библиотек растет
Олимпиада в прямом эфире
Среди лучших педагогов мира
Подарили рыбный день
Когда мороз становится угрозой
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
В отдаленном ауле – новая школа
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
«Кайсар» метит в призеры?
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Телемедицина повышает доступность медпомощи
Стратегический ресурс
Медицинский комфорт – дальним селам
Когда завершат ремонт детской больницы?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]