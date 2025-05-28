Оплату за проезд по дорогам с дефектами отменят в Казахстане

Транспорт,Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Нововведение касается платных участков автотрасс

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, в соответствии с проектом изменений в правила взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования республиканского значения в Казахстане, пользователи платных дорог будут освобождены от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения.

Так, если на участке платной автодороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет. Это решение будет действовать до полного устранения дефекта.

К примеру, если общая протяжённость платного участка составляет 100 км, и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов водители будут платить только за 95 км платной автодороги.

Ожидается, что изменение вступит в силу уже в июне.

#дороги #проезд #оплата

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