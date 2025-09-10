Реализация законопроекта позволит легально трудоустроить граждан Казахстана в Государстве Катар и защитить их права

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал «Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, ратифицируемое Соглашение регулирует трудоустройство работников из Республики Казахстан в Государстве Катар, а также обеспечивает защиту их прав при трудоустройстве.

В рамках Соглашения определяется порядок действия сторон, порядок заключения трудового договора между работодателем из Государства Катар и работником из Республики Казахстан, вопросы репатриации работников в Республику Казахстан.