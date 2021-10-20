Определен размер гарантированного трансферта из Нацфонда в бюджет

Мажилис на пленарном заседании одобрил проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил министр национальной экономики Асет Иргалиев, гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере: в 2022 году - 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2 трлн тенге.
"Гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета", - уточнил министр.