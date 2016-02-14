Определена максимальная цена гостиничного номера на ЧМ-2018
Правительство России определило диапазон цен на проживание в гостиницах в период чемпионата мира по футболу 2018 года, а также Кубка Конфедераций-2017. Как следует из постановления кабинета министров, подписанного премьером Дмитрием Медведевым, стоимость гостиничного номера во время ЧМ не должна быть более 700 тысяч рублей в сутки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Так, максимальная цена распространяется на размещение в апартаментах пятизвездочных отелей Санкт-Петербурга (630 тысяч во время Кубка Конфедераций). В Москве за аналогичные условия проживания будет необходимо заплатить максимум 650 тысяч рублей (полмиллиона в период КК).
"Самый дешевый номер в Петербурге во время мирового футбольного первенства будет стоить 4,6 тысячи рублей в сутки (категория "одна звезда"), в столице – 3,4 тысячи. Самая низкая стоимость гостиничного номера на период мундиаля установлена в Самаре (2,2 тысячи). В такую сумму обойдутся сутки проживания в однозвездочном отеле", – отмечается в информации.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.