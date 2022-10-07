Определены соискатели на присуждение госпремии имени Абая

Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Членами комиссии рассмотрено 10 работ в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедших во второй этап конкурса указанной государственной премии.

Члены комиссии заслушали информацию министра культуры и спорта РК Даурена Абаева об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.

Путем тайного голосования комиссия определила соискателей на присуждение Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2022 года, которые будут рекомендованы главе государства.

В текущем году награждение лауреатов государственной премии состоится в канун Дня Республики.