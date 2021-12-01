Спорт
Определились футбольные клубы Казахстана, которые будут играть в еврокубках в следующем сезоне
Абзал Камбар
В Казахстане определились все футбольные клубы, которые в следующем сезоне будут представлять нашу страну в еврокубках. Так, последнюю путевку в Лигу конференции-2022 завоевал петропавловский «Кызыл-Жар», который в завершившемся совсем недавно регулярном первенстве респуб­лики занял четвертое место.

На эту путевку также претендовал карагандинский «Шахтер», которому для выхода в Лигу конференций нужно было выиграть Кубок Казахстана, но как мы уже знаем, «горняки» уступи­ли алматинскому «Кайрату» в серии пенальти.

Таким образом, костанайский «Тобол», который во второй раз в истории завоевал золотые медали в Премьер-лиге, представит Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА в 2022 году. А занявшие второе и третье места – «Астана» и «Кайрат» – выступят в Лиге конференций.

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