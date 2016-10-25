Определились имена всех претендентов на "Золотой мяч"

Спорт
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Фото с сайта sports.ru
Официальный сайт УЕФА опубликовал имена всех 30 претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2016 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

Отмечается, что все претенденты, за исключением перешедших в "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и Златана Ибрагимовича, а также форварда "Вест Хэма" Димитри Пайета, принимают участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Наибольшее представительство среди клубов имеет "Реал" – в список вошли сразу шесть футболистов этой команды. Далее идут "Барселона" и "Бавария", у которых по четыре представителя.

Обладатель "Золотого мяча" станет известен 9 января. В 2015 году приз достался Лионелю Месси, который опередил Криштиану Роналду и Неймара. 

На "Золотой мяч" претендуют: Лионель Месси ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур"), Рияд Марез ("Лестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Неймар ("Барселона"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Пепе ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Тони Кроос ("Реал") и Роберт Левандовски ("Бавария"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Диего Годин ("Атлетико" М), Антуан Гризманн ("Атлетико" М), Гонсало Игуаин ("Ювентус"), Криштиану Роналду ("Реал"), Гарет Бэйл ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамейянг ("Боруссия" Д), Джейми Варди ("Лестер"), Артуро Видаль ("Бавария"), Луис Суарес ("Барселона"), Руй Патрисиу ("Спортинг" Л), Серхио Рамос ("Реал").

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