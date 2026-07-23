Определились соперники казахстанских волейболистов на Азиаде-2026

Спорт

Состоялась официальная жеребьевка волейбольного турнира на летних Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

По её итогам определились соперники мужской и женской национальных сборных Казахстана.

По информации пресс-службы Федерации, мужская команда Казахстана выступит в группе А, где сыграет против сборных Японии, Пакистана и Узбекистана.

Женщины попали в группу B. Соперниками нашей команды станут сборные Китая и Филиппин.

Женский волейбольный турнир пройдет с 16 по 22 сентября, а соревнования среди мужчин - с 27 сентября по 3 октября. 

#Спорт #волейбол #НОК

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