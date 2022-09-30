Фото: sports.kz
Спорт
Определился следующий соперник Каната Ислама

Стал известен соперник казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-1, 22 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Отечественный ветеран вернется на ринг 7 октября в Плант-Сити (штат Флорида, США).

По информации Boxrec.com, оппонентом 38-летнего «Казаха» станет представитель Доминиканской Республики 32-летний Эдвард Уллоа Диас (13-3, 10 КО).

Поединок среднего дивизиона рассчитан на 8 раундов.

Для Каната Ислама этот бой станет вторым в 2022 году — в своем предыдущем выступлении он встречался с Джимми Келли (26-3, 10 КО) в бою за вакантный титул WBO Global и проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.

Что касается Диаса, то для него бой с Канатом станет дебютом в США, все свои профессиональные поединки он провел в родной стране. Во время своего крайнего выхода на ринг 9 апреля Эдвард прервал серию из трех поражений, победив единогласным решением судей американца Марка Делуку (28-4, 16 КО).

 

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