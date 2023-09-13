Определить приоритеты

В этом уверен депутат Мажилиса Парламента РК, доктор филологических наук, известный айтыскер Аманжол Альтай, который большую часть жизни посвятил преподаванию. Он особо отметил повсеместное строительство новых школ.

– В новый учебный год открылось 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест. Мы, как депутаты, посещаем эти школы, смотрим на качество работ и материалов, наблюдаем за учебным процессом. Всего до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи ученических мест. Кроме того, завершится капитальный ремонт 194 организаций образования, – рассказывает мажилисмен. – Огромную роль играет Фонд поддержки инфраструктуры образования, который открыл 13 школ на 25 тысяч ученических мест. Еще 26 школ на 30 тысяч ученических мест было открыто за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций. Я считаю, это важные и необходимые меры со стороны государства.

Затронув тему социальной поддержки педагогов, депутат напомнил о принятом еще в 2020 году Законе «О статусе педагога». Другой акцент был сделан на ежегодном (начиная с 2020-го) повышении зарплат преподавателям на 25%. Не менее важно использование дифференцированного повышения оплаты труда.

С этого месяца тридцатипроцентное повышение зарплат предусмотрено для 97 тыс. воспитателей детских садов. В стороне не остались и учащиеся колледжей. Их ожидает пятидесятипроцент­ное повышение стипендий.

Прокомментировал профессор и инициативу Президента о создании Национального накопительного фонда «Келешек» для финансирования образования детей:

– По моему мнению, эта инициатива правильная, а главное – рабочая. Мировая практика показывает, что система накопления средств на качественное образование детей работает очень успешно. Так, Сингапур является лидером в этой области, и среднее образование в стране показывает хорошие результаты. Очень важно, чтобы при разработке программы в Казах­стане учли все нюансы и сократили бюрократические процедуры. На пути к качественному образованию у детей не должно быть пре­град, – считает Аманжол Алтай.

Большое влияние на образование должно оказать развитие IT- индустрии. С этим солидарность во мнении с депутатом высказывает директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назира Абдрахманова. По ее словам, цифровизация учебного процесса – вопрос закономерный, так как сегодня на мировом рынке труда в приоритете специалисты, в совершенстве владеющие современными технологиями.

– Согласна, что процесс обеспечения равенства в получении образования должен сопровождаться обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам. Образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Сейчас работа по цифровизации идет полным ходом, в том числе и в нашем центре, – отметила Назира Абдрахманова.

Как говорит эксперт, в настоящее время центр осуществляет перевод учебных материалов в цифровой формат и внедряет их в учебный процесс. Если в прошлом учебном году только шесть регионов оформили подписку на электронные учебники, то в этом – такие виды книг приобрели все регионы.

– Общее количество электронных учебников, рекомендованных к использованию в организациях среднего образования, достигло 436. Это означает, что 80% предметов имеют электронный вариант учебников, – сообщила директор центра.

Но на достигнутом останавливаться здесь не намерены: в 2024 году планируется 100% охват всех школьных предметов электронными учебниками.

– Ограничений по использованию таких учебников по классам нет. Они имеют свои преимущества, в том числе мультимедийный, интер­активный контент и функции. Мы уверены, что такие возможности помогут улучшить качество образования и повысят интерес ребенка к учебе. Стоит отметить, что электронные учебники используются в качестве дополнения к традиционным учебным материалам, – добавила Назира Абдрахманова.