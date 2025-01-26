Опубликовано фото короля Карла в шотландском килте

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Новое фото короля Карла III, позирующего в традиционной клетчатой юбке (килте) в замке Балморал, опубликовано ко Дню рождения шотландского поэта Роберта Бернса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Buckingham Palace

Фотография была сделана осенью прошлого года в библиотеке летней резиденции королевской семьи в Абердиншире на севере Шотландии.

Килт короля был создан на основе так называемого тартана Балморал, который был разработан лично супругом королевы Виктории принцем Альбертом в 1850-е годы и с тех пор оставался непременным атрибутом королевской семьи.

Этот тартан, включающий зеленый, синий и красный цвета, был придуман Управлением шотландских тартанов в 2023 году по случаю коронации Карла и призван символизировать «неустанную приверженность монарха делу сохранения культуры и традиций одежды Горной Шотландии и шотландских тартанов».

На фотографии король также изображен в галстуке цветов его тартана и с традиционным спорраном — поясной сумкой-кошелем.

Фото было сделано Милли Пилкингтон, которая неоднократно устраивала фотосессии для королевской семьи и фотографировала свадьбу принца и принцессы Уэльских в 2011 году.

В прошлом году Пилкингтон сфотографировала короля и королеву Камиллу в саду Букингемского дворца, и эта фотография стала основой для королевской рождественской открытки.

Фото короля в Балморале в традиционном шотландском наряде было опубликовано по случаю шотландского национального праздника — Дня рождения поэта Роберта Бернса, умершего в 1796 году.

Шотландцы по традиции отмечают этот день праздничным ужином, во время которого в определенном порядке подаются воспетые поэтом блюда, которые вносят под звуки волынки после предварительного чтения соответствующих стихов, таких как «Ода хаггису».

После торжеств, посвященных Бернсу, Карл III 27 января отправится в Польшу, где посетит церемонию по случаю 80-й годовщины со дня освобождения нацистского концлагеря Аушвиц (также известен как Освенцим).

Это будет первая зарубежная поездка британского монарха в новом году. Без малого год назад у него диагностировали рак. В результате Карл III был вынужден на время лечения отказаться от участия в общественных мероприятиях на несколько недель, однако уже в апреле прошлого года вернулся к работе.

#Великобритания #Король Карл #килт

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